Trump testet positiv for coronavirus

USA’s præsident, Donald Trump, er smittet med coronavirus. Det samme er hans hustru, førstedame Melania Trump, og parret går nu i karantæne, skriver præsidenten på Twitter.

Præsidenten og hans hustru er blevet testet, fordi en af Trumps nære rådgivere blev testet positiv for coronavirus. Rådgiveren, Hope Hicks, havde blandt andet fløjet med flyet Air Force One sammen med Trump til præsidentdebatten i Cleveland forleden og været med præsidenten til vælgermøde i Minnesota, hvor hun på hjemturen fik det dårligt og efterfølgende blev testet.

Donald Trump kaldte det forfærdeligt, at hans nære rådgiver var smittet efter at have arbejdet utrætteligt for ham.

USA er det land i verden, hvor flest mennesker er registreret smittet med coronavirus. Og det land i verden, hvor flest smittede er døde. Flere end 207.000 amerikanere er døde under pandemien, ifølge en opgørelse fra John Hopkins University.

Nedtonede bevidst faren ved corona

Derfor har myndighedernes - og ikke mindst præsidentens - håndtering af coronakrisen været et af de altdominerende emner i valgkampen forud for præsidentvalget 3. november mellem Trump og demokraternes Joe Biden, der har kritiseret præsidenten for ikke at have taget pandemien tilstrækkeligt alvorligt.

Kritikken af præsidenten fik ny næring, da journalisten Bob Woodward for et par uger siden kunne afsløre, at Trump i interview med ham erkendte, at han bevist talte faren ved coronavirus ned, da den i februar ramte USA.

»Den sidste ting, du ønsker at gøre, er at skabe panik. Jeg elsker vort land og jeg ønsker ikke, at folk er bange«, lød det efterfølgende fra Trump i september, da Woodward-afsløringen kom frem.

Joe Biden har dog ikke desto mindre beskyldt Trump for at have forrådt den amerikanske befolkning.

»Mens denne dødelige sygdom flænsede gennem vores land, fejlede han i gøre sit arbejde - med fuldt overlæg. Det er pligtforsømmelse. Det er en skændsel«, har det lydt fra Joe Biden.

Håndteringen af coronakrisen var da også et stort emne ved den første af tre tv-debatter mellem de to præsidentkandidater i Cleveland forleden, som du kan se eller gense her:

Kilde: Reuters/Ritzau Scanpix