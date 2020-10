Trump udsender modsætningsfyldte signaler efter sygdom

Præsident Donald Trumps læger siger onsdag, at præsidenten ikke har haft nogen covid-19 symptomer i et døgn. Der er samtidig tegn på, at præsidenten er på vej mod at få genetableret sin normale arbejdsrutine på et tidspunkt, hvor valgkampen er gået ind i dens afgørende fase.

Lægen i Det Hvide Hus, Sean Conley, siger i en erklæring, at Trump har været feberfri i over fire dage og ikke har fået eller har haft brug for ekstra ilt.

Den 74-årige Trump blev indlagt på Walter Reed-militærhospital fredag. Hen over weekenden var der meldinger om, at han havde høj feber. Men mandag eftermiddag dansk tid var meldingen fra hans stabschef, Mark Meadows, at præsidenten er i bedring, og han vendte tilbage til Det Hvide Hus på en meget opsigtsvækkende måde.

Forinden havde han fået massiv kritik for en køretur søndag, hvilket fik flere sundhedseksperter til at kritisere præsidenten for at have udsat sin chauffør og sine livvagter for unødig smitterisiko. I de seneste døgn har han sendt en lang række tweets, hvor han har angrebet sine modstandere og nedtonet pandemien og dens følger.

Tweetstorm

I en tirade af udmeldinger på Twitter har Trump blandt andet krævet, at Kongressen straks må vedtage en ny runde med økonomiske hjælpepakker til dem, der er hårdt økonomisk ramt af pandemien. Trump udsendte disse meldinger kun syv timer efter, at han gav sine republikanske partifæller i Kongressen ordre til at lægge forhandlinger med Demokraterne om hjælpepakkerne på is. Han skrev, at han selv ville sørge for krisepakkerne efter at være blevet genvalgt 3. november.

»Trumps seneste udspil skaber forvirring om, hvad der egentlig er præsidentens strategi«, skriver The Washington Post i en kommentar.

Lidt før klokken 10 onsdag morgen (lokal tid) bad Trump Kongressen om »øjeblikkeligt« at vedtage krisehjælp for 25 milliarder dollar (over 158 milliarder kroner) i krisehjælp til luftfartsindustrien.

En halv time senere bad han Kongressen om at give millioner af amerikanere en kontantudbetaling på 1.200 dollar (omkring 7.600 kroner). Samtidig skrev han, at han vil have øjeblikkelig hjælp til små virksomheder for milliarder af dollar.

»Jeg er parat til at skrive under med det samme. Hører du Nancy?«.

Sådan lød et af de mange tweets, hvor Trump henvendte sig til den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus.

Dagen før anklagede Pelosi præsidenten for at skabe et fuldstændigt kaos ved at aflyse planlagte forhandlinger om krisepakkerne. De forslag, som Trump tweetede om onsdag, er allerede inkluderet i den krisepakke, som republikanerne og demokraterne har forhandlet om.

ritzau