FBI: Milits ville kidnappe Trump-kritisk guvernør og starte borgerkrig

13 mænd er anholdt og mistænkt for at have planer om at få startet en borgerkrig i USA og kidnappe en guvernør.

Det siger anklagemyndigheden i Michigan.

Seks af de anholdte sættes i forbindelse med en stærkt højreorienteret militsgruppe ved navn Wolverine Watchmen.

Justitsministeren i delstaten Michigan, Dana Nessel, beskriver planerne om at kidnappe delstatens guvernør, Gretchen Whitmer, som en ’alvorlig og virkelig trussel’.

Seks mænd er sigtet

Embedsmænd oplyser, at seks mænd er sigtet i sagen, mens syv andre er anholdt på begrundet mistanke.

Det er et FBI-dokument, som har ført til anholdelserne. Dokumentet er en edsvoren erklæring fra FBI-agenten Richard Trask.

Det fremgår af denne erklæring, at de seks sigtede mænd havde planer om at udføre deres plan inden præsidentvalget den 3. november. Mændene talte om ’drab på tyranner’ og om at oprette en større væbnet styrke.

»Mændene havde diskuteret planer om at tage Whitmer, som er demokrat, som gidsel. Denne diskussion har været ført hen over hele sommeren og måske længere«, hedder det i rapporten, som en føderal domstol har modtaget og offentliggjort torsdag.

Flere af mændene har været optaget af at skabe et samfund for dem selv, og en skal have talt om, at de skulle bruge 200 mand til at storme en regeringsbygning i Lansing i Michigan.

Trump-kritiker

De seks mænd har ifølge FBI samlet våben, eksperimenteret med brug af sprængstoffer og gennemført skydeøvelser og kampmanøvrer.

Whitmer har tidligere i år været skarpt kritiseret af præsident Donald Trump, fordi hun har stået i spidsen for en hård nedlukning under coronaviruspandemien.

FBI siger, at det gennem sociale medier fik kendskab til gruppen i begyndelsen af 2020.

Ifølge amerikanske medier skulle mændene have haft planer om at gennemføre en ’retssag’ mod guvernøren, som de ville anklage for forræderi.

ritzau