Amerikanere strømmer til stemmeboksene i potentielt rekordvalg

Amerikanerne har indtil nu stemt til præsidentvalget 3. november i et hidtil uset omfang.

Med mindre end fire uger til valget har flere end 6,6 millioner amerikanere allerede stemt.

Ifølge data fra United States Election Project er det over ti gange så mange som på samme tidspunkt ved valget i 2016.

Tallene indikerer, at stemmeprocenten til valget mellem præsident Donald Trump og Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, kan blive rekordhøj.

Aldrig set så mange stemme tidligt

Det siger Michael McDonald fra University of Florida, der står i spidsen for Election Project, der overvåger tidlige stemmedata i USA.

»Vi har aldrig set så mange mennesker stemme så lang tid før et valg. Folk afgiver deres stemme, når de har besluttet sig, og vi ved, at mange mennesker har dannet deres mening om Trump og dømt ham for længe siden«, siger han.

Den store bølge af tidlige stemmer får Michael McDonald til at forudsige, at omkring 150 millioner amerikanere kommer til at stemme ved valget.

Det svarer til 65 procent af alle stemmeberettigede, hvilket vil være den højeste valgdeltagelse siden 1908, hvis det holder stik.

Ifølge McDonald skyldes de mange tidligt afgivne stemmer også, at flere delstater har udvidet mulighederne for at stemme op til valgdagen eller brevstemme på grund af coronapandemien.

Kan blive tæt

Stemmetallene bygger på data fra 34 delstater samt distriktet Columbia.

Joe Biden fører fortsat solidt over Donald Trump i de nationale meningsmålinger, hvilket han har gjort det meste af valgkampen.

Men undersøgelser i vigtige svingstater tyder på, at kampen om præsidentposten bliver ganske tæt.

Ifølge en undersøgelse fra Reuters foretaget i sidste uge planlægger 58 procent af demokratiske vælgere af stemme tidligt op til valget sammenlignet med 40 procent af republikanske vælgere.

ritzau