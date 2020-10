Trump husker ikke tidspunkt for negativ coronatest

USA’s præsident, Donald Trump, indtog natten til fredag dansk tid en scene uden for Pérez Art Museum i Miami i delstaten Florida. Her tog han i en time imod spørgsmål fra NBC-værten Savannah Guthrie og publikum. Begivenheden løb af stablen, samme aften som Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, deltog i et lignende arrangement i Philadelphia i delstaten Pennsylvania.

Fra første færd stillede Savannah Guthrie spørgsmål om coronavirus. Først om antallet af negative test, Trump har taget, og om han blev testet lige op til den første præsidentdebat 29. september.

»Måske gjorde jeg, måske gjorde jeg ikke«, svarede Trump.

»Jeg blev testet hele tiden«, tilføjede han.

Savannah Guthrie spurgte også til et arrangement i Rosenhaven i Det Hvide Hus i slutningen af september. Her var der flere end 150 gæster til stede, og mange var ikke iført mundbind. I kølvandet på begivenheden, hvor præsident Donald Trump præsenterede dommer Amy Coney Barrett som sin kandidat til USA’s højesteret, var adskillige mennesker smittet med coronavirus. Blandt andre præsidenten selv og førstedame Melania Trump.

Kuren må aldrig være værre end selve problemet Donald Trump

Donald Trump gentog, at han ikke ved, hvor han blev smittet med virussen og påpeger igen, at det »blev sendt fra Kina«.

Da NBC-værten spurgte Trump om flokimmunitet, svarede han:

»Kuren må aldrig være værre end selve problemet«.

Hårdt angreb fra Biden

Imens fortsatte den demokratiske udfordrer, Joe Biden, på sit vælgermøde i Pennsylvania med at beskylde Donald Trumps indsats for at bremse coronapandemien for at være utilstrækkelig.

»Vi står i en situation, hvor over 210.00 personer er døde, og hvad gør han? Intet. Han bærer stadig ikke mundbind«, sagde Biden om Donald Trump.

Foto: Jim Watson/Ritzau Scanpix Joe Biden holdt sit vælgermøde i National Constitution Center i Philadelphia.

Biden fremhævede, at Trump i et interview med journalisten Bob Woodward fra The Washington Post har erkendt, at han allerede i februar, da udbruddet var i den tidlige fase, var klar over, at coronavirusset var langt mere dødeligt end en almindelig influenza. Og den viden skulle Trump have delt med den amerikanske befolkning i stedet for at nedtone faren ved coronavirusset, mener Biden.

»Han har sagt, at han ikke fortalte det til nogen, fordi han var bange for, at amerikanerne ville gå i panik. Amerikanerne går ikke i panik. Han gjorde«, sagde Biden.

Det er en præsidents ansvar at gå forrest. Og det gjorde han ikke Joe Biden

Vært for valgmødet var journalisten George Stephanopoulos fra ABC News. Ved arrangementet, som blev vist direkte på ABC News samtidig med NBC’s transmission fra Trumps vælgermøde, havde vælgere fra Pennsylvania mulighed for at stille spørgsmål til Biden. En vælger ville vide, hvordan Biden vil gribe pandemien an.

»Der skulle være nationale retningslinjer«, sagde han om brug af mundbind og andre retningslinjer og beskyldte Trump for at have ladet guvernørerne i de amerikanske delstater sejle deres egen sø.

»Det er en præsidents ansvar at gå forrest. Og det gjorde han ikke«, sagde Biden.

Demokraten lovede desuden, at han vil tilbagerulle skattelettelser for velhavende amerikanere og virksomheder, som præsident Donald Trump har indført.

»Hvis du hæver selskabsskatten til 28 procent igen, som er en fair sats, så vil det alene give 13.000 milliarder dollar (i ekstra skatteindtægter, red.)«, sagde Biden.

Yderligere milliarder i skatteindtægter kan opnås ved at lade personer med en indkomst på over 400.000 dollar betale det samme i skat, 39,6 procent, som satsen var, da republikaneren George W. Bush var præsident i årene 2001 til 2009.

»Så vil du få yderligere 92 milliarder dollar ind«, sagde Biden på et spørgsmål fra en vælger.

Afløste debat

På sit vælgermøde hævdede Trump også, at han ikke ved noget om QAnon, ud over at bevægelsen er imod pædofili, hvilket præsidenten siger, at han også er. Da NBC-vært Samantha Guthrie blev ved med at spørge til QAnon, der af USA’s forbundspoliti, FBI, er vurderet til at være en potentiel indenlandsk terrortrussel, spurgte Trump i stedet, hvorfor hun ikke i stedet spørger om Antifa. QAnons tilhængere mener blandt andet, at Trump modarbejdes af en global elite, der driver en pædofiliring. Antifa er en løst organiseret antifascistisk bevægelse, som ofte er stødt sammen med Trump-tilhængere.

Trump bleev også spurgt om, han havde talt med sin kandidat til det ledige sæde i USA’s højesteret, dommer Amy Coney Barrett, om hvordan hun vil stemme, hvis resultatet af præsidentvalget bliver bestridt i højesteret.

»Jeg tror, at det er hende, der skal træffe den afgørelse. Jeg tror slet ikke, at det vil være konfliktfyldt for hende«, sagde Trump.

»Jeg spurgte hende aldrig om det. Jeg talte aldrig med hende om det«, tilføjede han.