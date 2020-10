Nashville koger før afgørende tv-debat: I nat ligner Trumps sidste chance for at vende valgkampen

Det er midt på dagen i Nashville, og 70-årige Bob Appleby står allerede kampklar på et gadehjørne uden for Belmont University og vifter med et Trump-flag. Bag et sortmalet sikkerhedshegn af metal vrimler det med bevæbnede vagter, cateringpersonale, kameramænd, journalister og mange andre, som febrilsk forbereder sig til den amerikanske valgkamps sidste debat mellem præsidentkandidaterne.

Bob Appleby og hans kone Caroline er kommet tidligt – meget tidligt – for at sikre sig en parkeringsplads og være klar til at heppe på Trump, når han om nogle timer ruller ind på debatområdet.

»Det her lyder måske mærkeligt, når jeg nu støtter Trump – men jeg håber, at begge kandidater klarer sig godt i debatten«, siger Bob Appleby.