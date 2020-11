Et er markeret som i strid med sandheden. Det andet er ikke: Her er Trumps tweets efter Biden blev udråbt som vinder

Trump klamrer sig fortsat til magten og nægter at anerkende valgresultatet.

På baggrund af sine påstande om stemmefusk har han oprettet søgsmål i flere stater, og siden det ikoniske landkort over USA begyndte at blive mere og mere blåt, har Trump tyet til sit mest trofaste talerør: Twitter.

Dog har en del af præsidentens tweets nu et advarsels-mærkat, der fortæller læseren, at dele af eller hele tweetet er i strid med sandheden. For flere eksperter har gentagne gange peget på, at risikoen og muligheden for at snyde med brevstemmer, som Trump virkelig har set sig sur på, er forsvindende lille. Påstanden er ubegrundet.

Trump har, siden Biden stak af med nøglen til Det Hvide Hus, sendt to tweets ud til sine mange millioner af følgere. Det ene har et advarsels-flag. Det andet har ikke.

»Jeg vandt valget«

I sit første tweet – efter medierne udråbte Joe Biden som vinder – gik Trump på barrikaderne for at underminere tilliden til den selvsamme demokratiske proces, der gav ham sejren i 2016.

»Slemme ting skete som vores valgobservatører ikke fik tilladelse til at se. Det er aldrig sket før«, skriver præsidenten foruden at hævde, at han faktisk vandt valget.

Joe Biden blev lørdag eftermiddag dansk tid udråbt som vinder af svingstaten Pennsylvania. Dermed krydsede han den magiske grænse på 270 valgmænd, der sikrer kandidaten sejren. Herefter blev han hurtigt udnævnt som valgets vinder.

Præsidentens første tweet faldt godt fem timer efter Bidens’ udråbte sejr og er markeret med advarslen: »påstanden om valgsvindel bestrides«.

Hvis man klikker sig ind på den advarsel, kan man læse anerkendte mediers dækning af netop valgsvindel og dykke ned i diverse faktatjek om brevstemmer. Dette er en funktion, som USA’s største sociale medie har indført op til valget. Et af mediets mange bestræbelser på at begrænse deling af misinformation.

På trods af at Trump mener, at der er blevet snydt med stemmerne, har han fået et heftigt antal stemmer. Det højeste antal for en siddende præsident nogensinde, skriver han i sit andet tweet.

Og den skulle være god nok.

Til sammenligning fik Barack Obama i 2012 69,5 millioner stemmer - de stemmer sikrede ham fire år mere i Det Hvide Hus.

Biden sprænger dog barren og rammer et rekordhøjt antal personstemmer på nuværende 74,5 millioner stemmer.

Flere stater er fortsat i gang med optællingen af de sidste stemmer. Blandt andet Californien, der har landets højeste befolkningstal. Her mangler 23 procent af stemmerne at blive talt op. Det forventes at størstedelen går til Biden, som forlængst er blevet tildelt sejren i staten.

Der har været et rekordhøjt antal stemmer i år, hvor det forventes at op mod 66,4 procent af den stemmeberretigede befolkning har stemt. Ikke siden 1908 har så stor en andel stemt.