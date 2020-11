Trump får millionregning: Kræver omtælling af stemmer i del af Wisconsin

Præsident Donald Trump har bedt om at få genoptalt alle stemmer i de to største byer i delstaten Wisconsin.

Demokraternes kandidat, Joe Biden, vandt Wisconsin med mere end 20.000 stemmer, og Trump skulle seneste onsdag begære omtælling, hvilket koster ham mange penge.

De to områder, som Trump udpeger, er Milwaukee county og Dane county, hvor delstatens to største byer, Milwaukee og Madison, er beliggende.

I henhold til delstatslovningen kan en kandidat begære omtælling, hvis marginalen er mindre end ét procententpoint. Men hvis den er større end 0,25 procentpoint, så skal den politiske kandidat selv betale for omtællingen.

Det betyder, at Trump skal betale over 18 millioner kroner.

Domstole har afvist de fleste af Trumps forsøg

Trumps insisterer på, at valget den 3. november endnu ikke er afgjort forhindrer en glat magtoverførelse i Washington og komplicerer Joe Bidens forberedelser på magtskiftet den 20. januar.

Domstole har tilbagevist de fleste af Trump-kampagnens forsøg på at indlede retsopgør om stemmeoptællingerne. Hvis sådanne skulle ændre valgresultatet, skulle resultaterne ændres til Trumps fordel i tre delstater.

I Georgia er marginalen endnu mindre: på omkring 14.000 stemmer, og derfor skal alle stemmer tælles om der.

Delstaterne skal være klar med det endelige valgresultat senest den 8. december.

Republikanske valgtilforordnede i Georgia siger ifølge dpa, at de er under pres fra Trump-kampagnen for at finde måder, hvorpå de kan få ændret valgresultatet - blandt andet ved at kassere gyldige stemmer.

Trump har fyret direktøren for det amerikanske Agentur for Cybersikkerhed og Infrastruktur (Cisa), Chris Krebs, fordi han ifølge præsidenten var kommet med ’vildt upræcise’ bemærkninger omkring sikkerheden ved valget.

Chris Krebs har flere gange offentligt afvist Trumps udokumenterede påstande om, at der blev svindlet med valget.

Cisa stod for datasikkerheden ved valget. Agenturet var også en del af den sammenslutning af føderale og statslige valgmyndigheder i USA, der torsdag kaldte valget 3. november ’det mest sikre i amerikansk historie’.

Udmeldingen faldt ikke i god jord hos præsident Donald Trump, og Chris Krebs skulle således flere gange siden have fortalt kolleger, at han forventede at blive fyret.

Præsident Donald Trump har endnu ikke erkendt valgnederlaget til demokraten Joe Biden, der blev udråbt som vinder 7. november.

Biden har på landsplan vundet valgmandskollegiet med 306 mod 232 stemmer ifølge amerikanske medier.

ritzau