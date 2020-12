Biden har bedt USA's coronageneral om at fortsætte

Den kommende præsident i USA, Joe Biden, har bedt den amerikanske ekspert i smitsomme sygdomme Anthony Fauci om at fortsætte i sit job og fungere som den øverste medicinske rådgiver for den nye administrations covid-19-hold. Det fortæller Joe Biden i et interview med CNN sent torsdag aften dansk tid.

I interviewet siger Biden også, at han vil tage vaccinen, når Fauci giver grønt lys for vaccinens sikkerhed. Den 78-årige kommende præsident vil tage den offentligt, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed følger Joe Biden i fodsporene af de tre tidligere amerikanske præsidenter Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton, der alle har tilbudt frivilligt at lade sig vaccinere for rullende kameraer. På den måde håber de på at være med til at få den offentlige tiltro til sikkerheden af en kommende coronavaccine til at vokse i USA.

40 procent er skeptiske over for vaccine

Freddy Ford, der er stabschef for George W. Bush, sagde til CNN onsdag, at Bush allerede har rakt ud til Anthony Fauci og Det Hvide Hus for at høre, hvordan han kan hjælpe med at promovere en kommende vaccine. Ifølge The New York Times har meningsmålinger vist, at op mod 40 procent af amerikanerne er skeptiske i forhold til en vaccine.

Anthony Fauci mødtes tidligere torsdag med Joe Bidens overgangshold for at drøfte håndteringen af coronapandemien. I et interview med CBS News fortalte Fauci forud for mødet, at han allerede har talt med Joe Bidens kommende stabschef, Ron Klain, et par gange.

Anthony Fauci har været en profileret ekspert i den taskforce i Det Hvide Hus, der arbejder med bekæmpelse af coronakrisen. Han er blevet et særdeles velkendt ansigt på amerikansk tv, hvor han ofte bliver bedt om at give sit bud på, hvordan regeringen bør bekæmpe pandemien. Det har resulteret i kold luft mellem Fauci og præsident Donald Trump, der har valgt sin egen strategi og ofte har ignoreret Anthony Faucis anbefalinger.

ritzau