Han har gjort sit land en stor tjeneste: Her er 5 fejl, Trump har afsløret i USA's syge valgsystem

Donald Trump har stadig ikke erkendt, at han har tabt til Joe Biden, og prøver desperat at tippe resultatet til sin fordel. Og selv om balladen om præsidentvalget anno 2020 næppe er slut, ser det ud til, at det gammeldags valgmandssystem mandag vil blåstemple Joe Bidens sejr.

Men selv om USA’s demokrati ser ud til at klare skærene denne gang, har de seneste uger vist, at systemet er fyldt med svage led og alt for mange muligheder for at gøre et spørgsmål om banale stemmetal til politik. Her er fem problemer, der har vist sig i det amerikanske valgsystem:

1Valgmænd kan give tømmermænd