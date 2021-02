Han ville bare være en god far. Nu er Ted Cruz vendt brødebetynget hjem fra solen i Mexico til et vinterkaos i Texas

Texas-senator Ted Cruz erkender, at det var en fejl af ham at tage på ferie med sin familie til badebyen Cancun i Mexico i denne uge.

Cruz rejste til de varmere himmelstrøg onsdag, midt i den værste krise i Texas i årevis.

Den sydlige delstat er ramt af et usædvanligt koldt vejr.

Mindst 30 mennesker er døde i kulden. Texas har måttet oprette omkring 300 varmecentre, som folk kan gå til.

Op mod tre millioner husstande har været ramt af strømsvigt i op mod fem dage. Fredag er elforsyningen dog tilbage i store dele af Texas.

Tog på solferie

Derfor vakte det stor kritik, at Cruz onsdag stak af fra krisen og tog på solferie. Det erkender han også selv ved hjemkomsten til Texas allerede torsdag aften lokal tid.

»Det var tydeligvis en fejl, og set i bagklogskabens lys skulle jeg ikke have gjort det«, sagde han ifølge NBC News.

»Jeg kan godt forstå, hvorfor folk er vrede«, tilføjede Cruz i en udtalelse uden for sit hjem, hvor demonstranter er samlet med krav om, at han træder tilbage.

Han forklarede videre, at han ville gøre sine døtre glade og ’være en god far’ og tage med dem på turen til Mexico.

Men ’at tage af sted, når så mange texanere har det dårligt, føltes ikke rigtigt, så jeg ændrede min returbillet og tog tilbage med første fly’, sagde han.

Reaktioner gjorde indtryk

Cruz skulle efter planen først være fløjet hjem lørdag.

Senatoren erkender, at det også gjorde indtryk med de mange rasende reaktioner på sociale medier, hvor folk skrev om, hvordan han lod texanerne i stikken midt under en stor krise og selv tog på badeferie.

I et radiointerview tidligere på ugen opfordrede Cruz texanerne til ’bare at blive hjemme’ under det usædvanligt kolde vintervejr, skriver nyhedsbureauet AFP.

Sms-beskeder, som avisen New York Times har set, viser, at familien Cruz’ solferie i Mexico blev planlagt med kort varsel.

Ted Cruz’ kone, Heidi, skrev til venner i hjembyen Houston, at deres hus var isnende koldt.

Hun foreslog en forlænget weekend i Cancun og inviterede vennerne til at komme med på hotel Ritz-Carlton i Cancun. Et værelse her koster 309 dollar om dagen, svarende til omkring 1.900 kroner.

ritzau