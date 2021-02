Trump sværger troskab til Republikanerne i stor tale: »Vores fantastiske rejse er langtfra ovre«

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er langtfra færdig med den »fantastiske rejse«, han indledte for fire år siden.

Det siger han i sin første store tale efter tiden som præsident. Det sker på en politisk konference i den amerikanske by Orlando.

Ekspræsidenten tilføjer, at han ikke har tænkt sig at oprette et nyt politisk parti. Det ville være dumt at fordele stemmerne mellem Det Republikanske Parti og et eventuelt nyt parti, lyder det fra Trump.

Trump forlod præsidentposten i januar, hvor Joe Biden overtog roret.

Søndag vendte han for første gang tilbage i rampelyset ved den store konservative konference Conservative Political Action Conference (CPAC).

Med godt en times forsinkelse indtog han scenen akkompagneret af sangen ’God Bless The U.S.A.’ af countrysangen Lee Greenwood. Inden han gik i gang med sin tale blev han mødt af tilråbene ’U. S. A, U. S. A, U. S. A!’ fra salen.

Trump løfter i talen ikke umiddelbart sløret for, hvorvidt han har tænkt sig at gå efter præsidentembedet i 2024. Han antyder dog, at han har tænkt sig også at være en del af den politiske dagsorden de kommende år.

Foto: Joe Raedle/Ritzau Scanpix

Ritzau