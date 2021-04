Ambassade i opsigtsvækkende mail til Politiken: »Venligst verificer, at jeres selskab IKKE BRUGER denne teknologi«

Techkrig

USA mod Kina

I 2019 indledte USA en kampagne for at få udstyr fra kinesiske it- og teleselskaber, særligt Huawei, ud af vestlige 5G-mobilnetværk. Hvis allierede valgte Huawei, kunne det få konsekvenser for deling af efterretninger, advarede USA blandt andet.

Huawei har kaldt det »en heksejagt uden beviser«, mens Kina har advaret om, at det kan få konsekvenser for lande, der følger USA og ikke behandler Huawei på fair og lige vilkår.

Mange flere kinesiske selskaber er blevet sortlistet af USA de seneste tre år. Det betyder, at deres udstyr ikke må benyttes af den amerikanske stat eller underleverandører til staten. Politiken bliver nu anset for at være ’leverandør’, da den amerikanske ambassade abonnerer på avisen.

