»Store nationer ignorerer ikke deres mest smertefulde øjeblikke«: 94-årig kvinde var i centrum, da Joe Biden gav USA en ny national helligdag

Denne lørdag er det præcis 156 år siden, at nordstatsgeneral Gordon Granger ankom til Galveston i Texas og fortalte de sidste slaver i USA, at de var frie. Faktisk var lovgivningen underskrevet hele to et halvt år tidligere, og borgerkrigen havde været slut i mere end to måneder, men texanerne kæmpede for slaveriet til det sidste.

Siden da har afroamerikanere i USA fejret dagen 19. juni som Juneteenth, men i år blev festen officielt hele USA’s. Med en underskrift gav præsident Joe Biden slaveriets ophør plads i den amerikanske kalender som officiel helligdag.

»Store nationer ignorerer ikke deres mest smertefulde øjeblikke. Vi forsoner os med de fejl, vi har begået, og kun ved at vedkende os de øjeblikke, begynder vi at hele og blive stærkere«, sagde Joe Biden efter at have underskrevet loven.