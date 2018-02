Først svingede EU hammeren: Nu skal Google også betale bøde i Indien Indisk kommission fastslår, at Google har udnyttet sin dominans i landet. Nye opgør venter.

Det kan godt være, at Google er en af verdens største internetgiganter, men nu begynder myndigheder rundt om i verden i stigende grad at sætte hegnspæle op for firmaets udbredelse. Sidste år gav EU-kommissionen en rekordstor bøde til Google på 18 milliarder kroner for misbrug af sin dominerende position i søgninger på nettet.

Nu gentager den samme historie sig i Indien, hvor den nationale konkurrencekommission (CCI) har ikendt Google en bøde på 130 millioner kroner i en tilsvarende sag om misbrug af markedsdominans.

Stor opsigt

Selv om den indiske bøde kun er en brøkdel af den, som EU-kommissionen har udskrevet, vækker afgørelsen betydelig opsigt i Indien.

»Der er meget få virksomheder i Indien, som virkelig har store dominerende positioner. Udover Google gælder det bl. a. Facebook og WhatsApp«, siger Amit Maheshwari, der er ledende partner i det store indiske revisionsfirma, Ashok Meheshwary & Associates.

»Bøden skaber en forventning om, at selv de store spillere skal overholde loven, så der fremover bliver mere plads til andre og mindre virksomheder«, siger han.

Klagen mod Google blev i 2012 anlagt af det indiske datingsite Bharat Matrimony og ngo’en Consumer Unity and Trust Society, og sagen udviklede sig hurtigt til at blive en ganske omfattende undersøgelse af den amerikanske virksomhed.

I sin 190 sider lange afgørelse slog den indiske konkurrencekommission fast, at Google havde indrettet sine søgefunktioner på en måde, så det gik ud over både konkurrenter og brugere. Det gjaldt bl. a. i forhold til søgninger på flybilletter.

En talsmand for Google sagde tidligere i denne måned til nyhedsbureauet Reuters, at Google nu vil gennemgå afgørelsen, men hæftede sig ved, at kommissionen »i hovedparten« af de områder, den havde undersøgt, var nået frem til, at Google »opførte sig i overensstemmelse med indisk konkurrencelovgivning«.

Del af større proces

Mikkel Flyverbom, der er professor i kommunikation og digitale transformationer på Copenhagen Business School, anser afgørelsen fra den indiske konkurrencekommission som en del af en større proces.

»Stemningen over for Google og andre internetgiganter er ved at vende over hele verden. Det svarer til dengang under finanskrisen, hvor folk holdt op med at glorificere banker, fordi alle pludselig kunne se, hvad de gjorde ved samfundet«, siger han.

Mikkel Flyverbom peger på, at bøderne mod Google samt andre sager mod bl. a. Facebook er med til at ændre den folkelige fortælling om vor tids konger af internettet.

»Tidligere opfattede vi dem som nogle, der skabte demokrati og sociale relationer, men nu begynder stadig flere at se dem som virksomheder med også andre former for indflydelse på samfundet«, siger han.

Dertil kommer efter hans vurdering en ny erkendelse af, at disse virksomheder rent faktisk kan reguleres.

»I årevis var det en udbredt opfattelse, at det slet ikke kunne lade sig gøre«, siger Mikkel Flyverbom.