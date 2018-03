Forsker: Google giver undertrykkende søgeresultater

Safiya Umoja Noble havde aldrig tænkt på algoritmer som hverken sexistiske eller racistiske, før en kollega for år tilbage spurgte hende, om hun nogensinde havde lavet en Google-søgning på ordene ’sorte piger’ – eller black girls’, som det retteligen hedder, når man nu er engelsksproget amerikaner.

»Jeg troede jo dårligt mine egne øjne«, siger den amerikanske forsker, da Politiken møder hende på en café i udkanten af Los Angeles i anledning af hendes nye bog om ’undertrykkende algoritmer,’ Algorithms of Oppression.

blå bog Safiya Umoja Noble Dr. Safiya Umoja Nobleudgav for nylig bogen ’Algorithms of Oppression’ fra forlaget New York University Press. Hun har siden efteråret 2017 været ansat på Annenberg School of Communications ved det californiske universitet University of Southern California (USC). Safiya Noble er også partner i firmaet Stratelligence, der har specialiseret sig i informations- og datasøgning.

»På første side af søgningen blev ordet ’fisse’ brugt fire gange som navneord for en sort pige – altså ikke engang en ’kvinde’, men en ’pige’ (girl på engelsk, red.), fortæller Safiya Noble om den dag i 2009:

»Derudover ledte første side af søgningen hen til ord som fræk, behåret, sex, røv, teenager, stor, pornostjerne, hot og hardcore«.

Da Safiya Noble to år senere, i 2011, passede børn og søgte inspiration til aktiviteter med dem, googlede hun igen ordene ’sorte piger’. Og igen fremkom et stærkt pornoficeret søgeresultat.

»Sorte piger var stadig guf for pornosider, der fremstillede dem som umenneskeliggjorte objekter, produkter og objekter til seksuel tilfredsstillelse«, mindes hun.

Latina girls are the hottest in the world Google-søgning

Hvis man søger på de samme ord i dag, får man et andet – og langt mindre pornoficeret – resultat, for Google har efterfølgende rettet i sine algoritmer. Men problemerne er der stadig mange steder.

Søger man f.eks. i dag på ’latino piger’ (eller på engelsk: ’latino girls’), vil man på første side af søgeresultatet igen støde ind i et seksualiseret univers:

»Latina girls are the hottest in the world«, »Hot Latina Girls – Sexy Hispanic Women – Legs, Boobs, & Ass«, »Hot Latina Girls« og »PornHub.com : Sexy Latina Girls – Dirty XXX Latina Maids«.

Søger man omvendt efter foto af en nurse, en sygeplejerske, får man i stribevis af smilende hvide kvinder og kun enkelte sorte eller mandlige sygeplejersker. Den slags eksempler illustrerer flere ting:

For det første, at de algoritmer, som styrer vores søgninger, ikke er neutrale, men derimod ladet med subjektive valg og værdier.

»Jeg kunne jo se en sammenhæng mellem søgeresultaterne og nogle fremstillinger og opfattelser af afroamerikanere, der er lige så gamle som USA selv«, siger Safiya Noble og kæder det sammen med de relativt få sorte ansatte i den amerikanske tech-industri.

Ifølge den amerikanske forfatter overser vi ofte, at der bag Google-søgningerne ligger nogle subjektive værdier og valg, fordi vi langsomt er blevet vænnet til at bruge søgemaskinen til helt ukontroversielle ting som at lede efter vej:

»Men blot fordi man kan stole på, at Google kan vise én vej, så betyder det jo ikke, at man kan stole på alt andet. Men det gør vi ofte, fordi vi langsomt opbygger en tillid til søgemaskinen«.

For det andet viser eksemplerne, at Google kan gøre noget ved race-, køns- og andre skævheder, hvis virksomheden altså vil.

De algoritmer, der omsætter folks søgninger til svar, er hverken naturgivne eller uforanderlige. De er menneskeskabte og kan altså forandres, så en søgning på black girls i dag giver et helt andet resultat end i 2011. I dag peger første side af søgningen ikke mod en masse porno og sex, men mere mod sorte piger, der koder computere, er tech-piger eller politisk aktive i kampen mod våben.

Man giver indtryk af, at det mest populære også er det mest troværdige Safiya Noble, forfatter og ph.d.

»Det viser, at algoritmerne og søgeresultaterne er lette at manipulere for Google, men det sker helt uden transparens, for man kan ikke få adgang til Googles algoritmer og dermed, hvad der er styrende for en søgemaskine, som sidder på over 90 procent af alle verdens internetsøgninger«, siger Safiya Noble, der netop har fokuseret sin forskning på Google:

»Andre søgemaskiner og platforme har samme problemer som Google, men de har bare meget mindre betydning«.

I sin bog fremhæver hun som eksempel, hvordan Google i Tyskland og Frankrig har sat filtre ind i sin søgemaskine, fordi det i de to lande er forbudt at sælge forskellige former for nazisouvenirs.

I 2002 viste en undersøgelse fra det amerikanske eliteuniversitet Harvard, som Safiya Noble refererer i sin bog, at Google filtrerede søgeresultater i overensstemmelse med lokale love og afskar nynazistiske organisationer og nynazistisk indhold fra at blive vist.

»Mens dette indikerer, at Google rent faktisk kan fjerne anstødelige søgeresultater, rejser det et lige så stort afledt problem, fordi virksomheden viser søgeresultater uden at oplyse brugerne om, at informationer er blevet slettet«, skriver hun.

Undertrykkende algoritmer

I andre tilfælde griber man ikke ind, men dækker sig ind bag brugerne. Det er eksempelvis tilfældet, når Googles søgemaskine kommer med automatiske forslag til, hvordan den søgning, man er i gang med at skrive, skal afsluttes.

Allerede på omslaget til sin bog viser Safiya Noble som eksempel, hvad der skete, da hun for år tilbage begyndte at skrive »Hvorfor er sorte kvinder så ...«, hvorefter Googles søgemaskine automatisk foreslog opfølgende søgeord som: vrede, støjende, lede, attraktive, dovne, belastende, tillidsfulde, frække og usikre.

»Hvad er konsekvensen af, at hver en sort kvinde, pige, mand eller dreng i USA er forbundet via internettet, hvis flertallet af dem bruger en søgemaskine som Google for at finde indhold – enten om sig selv eller andre ting – hvis de møder resultater som dette?«, spørger hun.

Google forsøgte som altid at undskylde sig med, at det var et usædvanligt eksempel, som lå uden for deres kontrol, men hertil kan man kun svare: Hvis ikke Google har ansvaret for sine algoritmer, hvem har så? Safiya Noble, forfatter og ph.d.

Hun fastholder, at Google har et stort ansvar, selv om virksomheden officielt ikke blander sig direkte i de ord, som dens søgemaskine foreslår som opfølgning på søgninger, men blot lader sig styre af, hvad der er mest populært at spørge om blandt brugerne.

»Man giver indtryk af, at det mest populære også er det mest troværdige«, siger Noble og taler om undertrykkende algoritmer, for hvis det er flertallet, der bestemmer de tillægsord, der skal beskrive en minoritet som sorte amerikanske kvinder, hvordan kan den minoritet så nogensinde slippe fri af fordommene?

Et andet eksempel stammer fra 6. juni 2016, hvor den afroamerikanske teenager Kabir Ali lagde resultatet af et par Google-søgninger ud på en video på Twitter. I den ene søgning skrev han ordene ’tre sorte teenagere’ og fik en række forbryderfotos af afroamerikanske teenagere. Da han skiftede ’sort’ ud med ’hvid’, kom der et ganske andet og meget sundere billede frem af hvide teenagere.

»Google forsøgte som altid at undskylde sig med, at det var et usædvanligt eksempel, som lå uden for deres kontrol, men hertil kan man kun svare: Hvis ikke Google har ansvaret for sine algoritmer, hvem har så?«, siger Safiya Noble.