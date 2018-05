Regeringen tvinges til at indføre demokratisk kontrol med datadeling

Med hiv og sving, og efter indrømmelser til Liberal Alliance og Socialdemokratiet, har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i 11. time landet et kompromis om den omstridte databeskyttelseslov, der skal træde i kraft lige om lidt - 25. maj.

Kritikken af lovforslaget har været massiv siden Politikens første artikler om sagen i december. Pape lagde op til at give myndigheder lov til at dele og samkøre registre med personoplysninger til nye formål uden at inddrage Folketinget og uden at oplyse de registrerede borgere selv. Fjernelsen af den demokratiske kontrol med myndigheders dataprofilering af borgerne er blevet kritiseret skarpt af en række juridiske eksperter, organisationer og oppositionspartier for at underminere rets- og datasikkerheden.

To udvalg skal spørges først

Men Socialdemokraterne og regeringspartierne har nu indgået et kompromis, der sikrer et flertal bag loven og samtidig søger at komme kritikken i møde. Parterne har besluttet at indføre en ny og helt ekstraordinær kontrolforanstaltning i vores folkestyre. Retsudvalget og et andet relevant fagudvalg i Folketinget skal således give grønt lys, før en minister via en bekendtgørelse må give myndigheder lov til at dele borgernes persondata til nye formål.

»Et flertal i udvalgene (i Folketinget, red.) har således mulighed for at hindre, at den pågældende bekendtgørelse udstedes. Partierne er enige om, at der er tale om en særlig konstruktion«, lyder det i den politiske aftale mellem regeringspartierne og Socialdemokratiet.

For at klæde udvalgene på til at træffe en oplyst beslutning, skal et ministeriums foreslåede bekendtgørelse samtidig sendes i høring ved Datatilsynet og eksterne organisationer.

»Det forslag, som justitsministeren havde lagt frem har skabt bekymring og debat, og det var vigtigt for Socialdemokraterne at fjerne grundlaget for den bekymring. Folketinget får nu mere magt over processen, fordi udvalgene får hånd i hanke med, hvad der sker med borgernes data og har mulighed for at forhindre nye tiltag«, siger Morten Bødskov, Socialdemokraternes retsordfører.

S og LA: Samme kontrol som i lovproces

Modellen kan sammenlignes med den magt, som Folketingets Europaudvalg har, når et flertal her giver den siddende regering forhandlingsmandat til den førte EU-politik i Bruxelles.

Både S og LA mener, at den særegne foranstaltning i to folketingsudvalg giver en lige så god demokratisk kontrol som ved en egentlig lovproces.

»Stemmeafgivelsen i Folketingets udvalg er et spejl af stemmeafgivningen i Folketingssalen, og i og med at beslutningerne bliver juridisk bindende for regeringen, så er den demokratiske indhegning fuldstændig lige så solid, som hvis det var en regulær beslutning i folketingssalen«, siger Christina Egelund, retsordfører fra Liberal Alliance.

Hun kalder det »politik og demokrati, når det er smukkest«, at Pape nu efter en grundig offentlig debat giver efter for de kritiske røster og indfører parlamentarisk kontrol:

»Samkøring af data i offentlige registre kan have store konsekvenser for databeskyttelsen og retten til et privatliv for den enkelte borger, så det er vigtigt, at de beslutninger hegnes ind på en demokratisk god måde. Der har været berettigede betænkeligheder ved lovforslaget, og for mig har det været afgørende, at hvis man tager skridt til at samkøre data - hvilket jo godt kan være legitimt - så sker det efter en grundig demokratisk proces og på en måde, hvor regeringen ikke bare beslutter det med sig selv«.