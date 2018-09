Moderne hippie: Jeg elsker teknologien - den kan ikke gøre noget forkert

Omkring 40 sidder i rundkreds om et orientalsk tæppe. De deltager i et 'Woodstock topmøde' - opkaldt efter den legendariske musikfestival i ’69, der blev et ikon for hippiebevægelsen.

Der er brug for en moderne, tech-orienteret hippiebevægelse, der stiller spørgsmålstegn ved normer og konventioner, tør drømme om en anden måde at leve på, og er klar til at eksperimentere og stille krav, mener Galit Arie.

Selv drømmer hun om, at den kommende revolution af nettet, hvor det forlader sin plads bag skærmen og kommer ud i virkeligheden til os mennesker, betyder, at magtforholdet bliver vendt på hovedet. At vi hver især får fuld magt over teknologien.

Hun mere end drømmer. Hun forsøger at få mennesker over hele verden til at stille krav om, at det sker. Alternativet er frygtindgydende.

»Jeg elsker tech. Teknologien kan ikke gøre noget forkert. Den gør præcist, hvad den er blevet designet til. Når den virker diskriminerende, når den skader mennesker og samfund, så er det kun fordi mennesker har begået fejl eller forsynet den med deres fordomme og tankeløshed. Og det er kun godt, for menneskelige fejl kan rettes«, siger hun.

»Men det kræver, at vi taler om teknologien. Hvordan den fungerer, hvad konsekvenserne er for brugere og samfund, og hvad vi frygter«, siger hun under en pause i topmødet.

Frygten er lammende

Hun har sat deltagerne i topmødet til at dele deres frygt og bekymringer. En midaldrende kvinde i mørkt tøj er bange for, at teknologien spærrer vores udsyn og vi mister evnen til at værdsætte ægte skønhed.

Louise, en yngre kvinde i stribet sweater, er bange for at blive koblet af. »Teknologien har bevæget sig så rasende hurtigt, at mine forældre og bedsteforældre har svært ved at følge med. Men det går kun endnu stærkere nu. Hvordan skal jeg selv klare det, når jeg kommer op i deres alder«, spørger hun.

En lidt ældre mand med irsk accent, ser mere optimistisk på det. »Nutiden fuld af frygt. Men sådan har det altid været. Lige nu lever vi i den drøm, vi havde for fem-ti år siden. Også dengang var vi bange for fremtiden, men vi overvandt frygten, løste problemerne og vi nåede frem«, siger han.

Da alle har talt, bliver deltagerne bedt om at skrive deres værste frygt op væggen. Galit Arie skriver selv: »Jeg frygter, at jeg kommer til at frygte tech. Vi er nødt til at gøre noget og få os en vision«.

Hvorfor tager du udgangspunkt i frygten for fremtiden. Vil det ikke være mere relevant for en hippiebevægelse at tage udgangspunkt i visioner og alternativer?

»Fordi frygt kan være lammende. Den gør dig passiv og/eller får dig til at træffe irrationelle beslutninger. Der findes en masse frygt for den nye teknologi og meget af den bliver afvist eller ligefrem latterliggjort af tech-industrien, for eksempel den udbredte bekymring for kunstig intelligens. Teknologien bliver udviklet og implementeret så hurtigt, at mange ikke kan følge med og vi bliver bange for, hvad det næste bliver«, siger hun.

»Mange platforme spiller netop på og fremkalder vores frygt. Frygten for ikke at blive set, ikke at blive liket. Og de bruger avancerede teknikker for at fastholde os i den tilstand af lammelse. Men frygt er også en helt grundlæggende drivkraft, hvis vi kan omfavne den, gå ind i den, undersøge om den er berettiget og i givet fald bruge den til at handle på«, siger Galit Arie.

Hun siger konsekvent ’vi’, når hun taler.

»Jeg har forbudt brugen af ordet ’jeg’ i dag. Vi omtaler om os selv som en del af et fællesskab, der er i gang med at opbygge en fælles forståelse«, forklarer hun.

Hendes daglige virke ligger et stykke fra idealerne i den traditionelle hippiebevægelse. Hun driver virksomheden Wondarlands, der hjælper virksomheder med at bruge augmented reality (forstærket virkelighed) i markedsføringen. Storkapitalister som bryggeriet AB (Budweiser) og TomTom er på kundelisten.

Men i dag skal der udarbejdes visioner.

»Vi begynder med dystopien, hvor alt er forfærdeligt, og går videre til utopien, hvor alt er rosenrødt. Derfra formulerer vi heteropien, hvor vi erkender virkelighedens kompleksitet - at tech giver masser af muligheder, men den har også negative konsekvenser«, siger hun.