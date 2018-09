Finanstilsyn sagsøger Tesla-chef for bedrageri efter tweet Nyheden, om at finanstilsynet i USA sagsøger Elon Musk for svindel, fik Tesla-aktien til at falde 12 procent.

Finanstilsynet i USA, Securities and Exchange Commission (SEC), har torsdag sagsøgt administrerende direktør for Tesla Elon Musk for bedrageri ved at vildlede investorerne. Det sker, efter at han i august tweetede, at han overvejede at tage elbilproducenten af børsen.

Tilsynet kræver, at Elon Musk forbydes at lede børsnoterede selskaber. Får tilsynet medhold i dette, vil Musk ikke kunne lede Tesla, så længe selskabet er på børsen.

47-årige Elon Musk er blandt de højest profilerede teknologichefer, der beskyldes af SEC for bedrageri. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nyheden om sagsanlægget fik torsdag aktien i Tesla til at falde med 12 procent i eftermarkedet.

Sagsanlægget er indleveret ved en domstol i New York. Det kommer, mindre end to måneder efter at Musk skrev ud til sine 22 millioner følgere på Twitter, at han overvejede at afnotere selskabet.

»Overvejer at tage Tesla af børsen for 420 dollar per aktie. Finansieringen sikret, tweetede han.

Men det, mener SEC, var bare noget, han fandt på.

Aktien buldrede i vejret

I sin anklage skriver børsmyndighederne ifølge Bloomberg News:

»Sandheden og faktum er, at Musk ikke havde diskuteret - og langt fra bekræftet - vigtige betingelser for en aftale, herunder pris, med nogen potentiel finansieringskilde.

Da Elon Musk mandag 7. august sendte sit kontroversielle tweet ud, steg aktien i Tesla med 11 procent.

»Musk kom med sine falske og vildledende udtalelser om at afnotere Tesla ved at bruge sin mobiltelefon midt i en aktiv handelsdag«, skriver SEC.

Tilsynet understreger i sin anklage, at man skal følge loven om føderale værdipapirer, 'også selv om man har stjernestatus eller et omdømme som en teknologisk innovatør'.

ritzau