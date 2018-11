Vestager om teknologi: »Det kunne være så godt, men ...« Margrethe Vestager mødte Politikens chefredaktør Christian Jensen til en snak om Europa og techgiganternes indtræden.

»Hvad er problemet egentlig?«

Politiken chefredaktør Christian Jensen starter helt fra bunden.

I løbet af den næste time interviewer han EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager. Og han sikrer sig, at alle blandt publikum til det udsolgte arrangement i Pressen i Politikens Hus forstår, hvorfor konkurrencekommissæren har uddelt milliardbøder til Google, og hvorfor techgiganter som Facebook og Amazon kan være en trussel mod vores demokrati og privatliv.



»Det kunne være så godt, men det er rent faktisk skidt«, svarer Margrethe Vestager. Hun venter et par sekunder, mens publikum sluger hendes indledende bemærkning.

»Den teknologiske udvikling fører så mange lovende aspekter med sig. Den kan hjælpe os med at kurere sygdomme, den kan opildne til revolution og oprør mod autoritære regimer og så videre«.

»Problemet er bare, at alarmklokkerne har ringet i flere år, og vi er nødt til at handle nu. Google har misbrugt sin altdominerende stilling til at eliminere konkurrenter, Cambridge Analytica har stjålet vores data og efter alt at dømme foretaget grov manipulation. Det internet, der skulle være et fællesskab, der binder hele verden sammen, er et rekrutteringssted for terrorister, et sted, hvor børneporno deles, hvor bombeopskrifter flyder, og hvor fake news spredes«, siger hun.

Med magt følger ansvar

Efterfølgende forklarer hun, hvorfor hun uddelte to bøder til Google på henholdsvis 18 og 32 milliarder kroner.

»Når man er så stor en virksomhed som Google, følger der et ansvar med. Der er ting, man ikke må gøre, når man er stor og stærk, som den lille virksomhed godt må gøre. Når 95 procent af alle søgninger foregår på Google, er det problematisk, at de altid foreslår deres egen webshop først, når man søger på produkter«, siger hun blandt andet om bøden på 18 milliarder kroner.

Svarene bliver lidt vagere, når Christian Jensen spørger ind til, hvad de mulige perspektiver eller konsekvenser kan være, hvis domstolen ikke er enige med kommissionen. Hvad nu, hvis de ikke mener, at de har foretaget noget konkurrenceforvridende?

»Vi kan ikke vide, om vi vinder en sag eller ej. Vi lever i en union, som er en retsstat. Derfor har vi uafhængige domstole, som bestemmer, hvad de vil, ud fra vores sagsfremlæggelse. Men uanset hvad retten siger, vil dommen have konsekvenser og påvirke borgere og virksomheder«, siger hun.

Christian Jensen forsøger gentagne gange at spørge ind til et mere konkret svar, men uden held. Hun fortæller dog, at hvis kommissionen vinder sagen, modtager Danmark 2 procent af bødepengene.

I stedet falder snakken over på persondataforordningen, GDPR, som trådte i kraft 25. maj i år. Vestager understreger, at det stadig er for besværligt som borger at skabe overblik over, hvem der ejer vores data, og hvad de bruges til.

Christian Jensen går i det humoristiske hjørne og spørger, om det virkelig kan passe, at Datatilsynet ikke var på kontoret, men på seminar, den dag forordningen trådte i kraft?

»Ja, men alle har det jo sådan med deadlines, at de som regel skydes til sidste øjeblik, det kender i journalister formentlig også til«, siger Vestager.

»Men har Datatilsynet ressourcer nok til at håndhæve de europæiske datalove?«, følger Christian Jensen op.

»Det ved jeg ikke, men jeg ville være en lille smule betænkelig ved at svare ja til spørgsmålet«, siger Vestager og griner.