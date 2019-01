Forbrugerrådet er bekymret: Der er påfaldende mange svindelsager i Basisbank

Banken afviser anklage om bevidst at se gennem fingre med svindlere, der optager lån i andres navn. Forbrugerrådet: Banker bør have et medansvar for svindel med NemID

Da Basisbank trak to mænd i fogedretten for at gøre udlæg i deres ejendele, gik sagerne helt op til Højesteret. Og her kom banken selv kom under anklage.

I begge sager, den ene fra Holbæk, den anden fra Horsens, følte mændene sig presset til under trusler om vold at overlade deres kode og nøglekort til henholdsvis en svindler og en narkopusher, der havde optaget lån i Basisbank i deres navn. I begge sager fastslår Højesteret, at mændene havde udvist en sådan grad af uagtsomhed, at de ifølge den nuværende lovgivning hæfter for hele gælden.

Basisbank er part i påfaldende mange af den type sager, hvor svindlere optager lån i andres menneskers navn, siger advokat for de to mænd Linda Hebo Lange. Og det er næppe noget tilfælde, anførte hun i Højesteret.

Banken ved, at den form for bedrageri finder sted igen og igen. Og alligevel gør banken intet for at verificere identiteten på låntagerne.

»Basisbank udviste herved et vist mål af egen skyld. Ved den lemfældige forretningsgang holdt Basisbank sig desuden for egen vindings skyld i bevidst uvidenhed om svig«, argumenterede hun.

Linda Hebo Lange har ingen opgørelser, der kan støtte påstanden om, at der bliver stadig flere af den slags sager, ej eller kan det dokumenteres, at Basisbank har del i påfaldende mange af dem.

Trine Møller, chef for Politiets nye enhed for it-relateret økonomisk kriminalitet, og Finans Danmark bekræfter, at der ikke findes nogen opgørelser af problemets omfang.

»Men jeg støder jævnligt på det, også i de strafferetlige sager. Og navnlig det seneste års tid er kommet flere af dem«, siger Linda Hebo Lange.

Basisbank afviser kritikken

Direktør for Basisbank Tom Rattleff vil ikke udtale sig og henviser til bankens advokat, Ulrik Bayer, der har ført sagerne.

Ulrik Bayer afviser kritikken.

»Hvis bankens forretningsgang havde været lemfældig, havde vi aldrig fået medhold i Højesteret. Det er en bærende præmis for afgørelsen, at banken har været i god tro«, siger Ulrik Bayer.

Som reglerne er i dag, er kode og nøglekort til NemID tilstrækkelig dokumentation for, at låntageren er den, hen giver sig ud for at være. Desuden vil bankens system udløse en alarm, hvis for eksempel adresse eller indkomstoplysninger ikke stemmer med de oplysninger, banken har, siger Ulrik Bayer.

Bayer har ført en del sager om svindel med NemID for Basisbank, men det er et ret lille antal i forhold til de mange kunder, der får lån i banken, siger han. Heller ikke han har noget overblik over problemets omfang.

»Svindlerne er bestemt ikke kunder, vi samler på. Tværtimod er vi dem helst foruden. Tilbagebetalingen er mindre, og de giver betydelige tab«, siger Ulrik Bayer.

Forbrugerrådet: Stram reglerne

Troels Holmberg arbejder med svindelsagerne i Forbrugerrådet Tænk. Og han har samme oplevelse som Linda Hebo Lange: Alle de sager, han er stødt på, og alle de sager, han har hørt om, handler om netop Basisbank.

»Bankerne er ifølge lovgivningen forpligtet til at foretage en grundig kreditvurdering, inden de yder lån. Og hvis det sker nogenlunde ordentligt, bliver det svært at svindle«, siger Troels Holmberg.