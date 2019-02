Trodser lægers advarsler: Facebook fremmer propaganda, der advarer mod vacciner

En nordamerikansk udbrud af mæslinger har sat fokus på en skævhed i Facebook og Googles algoritmer: Mens sundhedsmyndighederne med stigende desperation trygler om, at både voksne og børn bliver vaccineret for at standse udbruddet, trækker de sociale medier i den modsatte retning.

Søgninger på Facebook efter ’vaccine’ fører som topresultat til fora og grupper, der udbreder uvidenskabelig propaganda imod vaccinationer, viser en undersøgelse foretaget af avisen The Guardian. Også YouTube, der ejes af Google, lokker brugerne i retning af misinformation, der advarer mod vaccinationer.

Vaccinationerne er unyttige og i mange tilfælde farlige Matteo Salvini, Italiens indenrigsminister

Samme billede viser sig, når danske brugere søger oplysning om vacciner på Facebook. ’Vaccinations Forum’ kommer frem som det første eller andet forslag, der dukker op, når brugerne skriver ’vaccination’ i søgefeltet, viser Politikens stikprøveundersøgelse.

I ’Vaccinations Forum’ kan brugerne orientere sig i mere eller mindre fantasifulde argumenter imod at lade sig eller sine børn vaccinere. I toppen ligger for tiden et opslag om, at det kan være fint nok at pådrage sig mæslinger, fordi sygdommen kan forebygge kræft. Opslaget linker til en artikel i Ekstra Bladet, der citerer et tweet fra en folketingskandidat for Alternativet, Allon Hein Sørensen. Han har trukket sit opslag tilbage og forsøgt at slette det fra Twitter, men det lever stadig i bedste velgående i Vaccinations Forum og andre steder på sociale medier.

Påstanden om, at mæslinger kan forebygge visse former for kræft er slet ikke underbygget, fastslår professor i infektionsmedicin ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet Lars Jørgen Østergaard over for Videnskab.dk, der gennemgår de videnskabelige teorier og undersøgelser.

»En stor, systematisk gennemgang af al litteratur inden for vaccinationer og udvikling af leukæmi viser, at børn, der er vaccineret, har mindre risiko for at udvikle kræft«, siger han.





Både Facebook og Google har en politik om, at de helt fjerner opslag og videoklip, der kan gøre skade i den fysiske verden, såsom opfordringer til vold, terror og racisme. Og begge selskaber overvejer lige nu – i konsekvens af The Guardians undersøgelse – om de vil skride ind mod misinformation om vaccinationer.

WHO: Mistroen er yderst farlig

Sundhedsmyndighederne er ikke et øjeblik i tvivl om, at misinformationen volder alvorlig skade i den virkelige verden. Den højeste autoritet på området, FN’s sundhedsorganisation, WHO, har i år – for første gang – sat ’tilbageholdenhed med vaccinationer’ på top-10-listen over alvorlige sundhedsproblemer.

Men det er Facebook og Google, der skal træffe beslutningen. Og der er hensyn, der trækker i modsat retning: Begge virksomheder er forsigtige med at gribe ind i ytringsfriheden, både principielt og med et øje på censurens betydelige omkostninger. Facebook har allerede måttet ansætte 15.000 censorer.

Facebook bebudede fredag, at de påtænker at gøre et eller andet, mens Google stadig tænker. Imens spreder misinformationen sig på deres platforme. Det skyldes typisk, at brugerne passivt sluger en videnskabelig artikel, mens de er mere tilbøjelige til at dele og kommentere stof, der udfordrer myndighederne og eliten. Og jo mere brugerne reagerer på opslag, des højere bliver det prioriteret og spredt.

Samtidig spreder mæslingerne sig. Ikke bare i Nordamerika, men også i Europa, der ellers været på vej mod at blive helt frit for mæslinger. Sidste år slog antallet af mæslingepatienter i Europa ny rekord på et niveau, der var 15 gange højere end i 2016. 72 børn og voksne døde af sygdommen, viser en rapport fra WHO, der udkom i sidste uge.

Mæslinger er en stærkt smittefarlig virus, der giver høj feber, blodskudte øjne, hvide pletter i munden og udslet på kroppen. De mest alvorlige komplikationer omfatter blindhed, hjerneinfektion, alvorlig diarré og lungebetændelse.

Selv om flere bliver vaccineret, er man stadig ikke nået op på de 95 procent af befolkningen, der forhindrer sygdommen i at brede sig, lyder en af forklaringerne fra WHO. En anden er, at vaccinationerne er ujævnt fordelt.