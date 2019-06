Facebook er drivkraft bag en ny valuta og et nyt betalingssystem, der går uden om centralbanker. Hvis det går godt, vil et af Facebooks datterselskaber tjene penge på bankvirksomhed.

Facebook fremlagde tirsdag en ambitiøs plan om at skabe et alternativt finansielt system baseret på en såkaldt kryptovaluta, som selskabet i hemmelighed har arbejdet på i over et år.