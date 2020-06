Frankrig: Provokation at USA forlader møder om skat til it-giganter Vi var kun få centimeter fra aftale om digital skat, siger fransk finansminister. Så kom der et brev fra USA.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, kalder det en provokation, at USA i sidste øjeblik vil afbryde forhandlinger om, hvordan man skal beskatter digitale giganter.

Det har USA meddelt i et brev til flere store lande i Europa, oplyser han.

»Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget - sammen med vore partnere i Italien, Spanien og Storbritannien - et brev fra USA's finansminister, Steven Mnuchin, der bekræfter, at de ikke ønsker at deltage i fortsatte OECD-forhandlinger om digital skat«, siger Le Maire til fransk radio.

»Dette brev er en provokation«, mener han.

Få centimeter fra en aftale

Frankrig, Storbritannien, Italien og Spanien havde allerede sendt et svar til regeringen i USA, hvor de udtrykte deres vilje til at enes om en 'fair digital skat' på OECD-niveau så hurtigt som muligt, siger han.

OECD er de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation.

Det var typisk rettet mod it-giganter som Facebook, Apple, Google og Amazon.

»Vi var kun få centimeter fra en aftale om skat på de digitale giganter, som måske er de eneste mennesker i denne verden, som har haft umådelig stor gavn af coronavirus«, konstaterer Le Maire.

Frankrig besluttede for knap halvanden år siden at indføre sin egen digitale skat på op mod tre procent af omsætningen hos de store techgiganter.

Men regeringen i Paris gik med til at udsætte skatten på de store digitale selskaber for at gøre plads til en større aftale inden for OECD's rammer.

ritzau