Troede, det var en joke: Samtykke-app får hård medfart

Danmark fik i denne uge en ’samtykke-app’, hvor to personer med fælles interesse kan lave en aftale om sex. Det fungerer ved, at du sender en anmodning til din date, som så kan sige ja tak til ét samleje med dig i løbet af de næste 24 timer, som samtykket dækker. Appen, der hedder iConsent, er tænkt som en løsning på de udfordringer, som det stigende fokus på sexkrænkelser og samtykkelovgivning har skabt. Hvad er egentlig okay og ikke okay, når to mennesker kommer tæt på hinanden? Og hvordan sørger vi for, at begge parter er enige om hvad der skal ske senere på aften? Og hvordan finder vi ud af hvad der foregik, hvis de to ikke fortæller den samme historie bagefter?

Men en samtykke-app er nok den dårligste løsning og idé, man kan forestille sig. Faktisk må jeg indrømme at jeg i første omgang troede at appen var ment som en plat joke eller en spydig reaktion på den nye samtykkelov og den hede debat om krænkelser, der udspiller sig for tiden. Men den eksisterer faktisk, og der findes også lignende apps i udlandet, som f.eks. We-Consent, UConsent, YesMeansYes og LegalFling.

Så den danske app er en kopi af nogle frygteligt dårlige ideer, som en række investorer, entreprenører og udviklere åbenbart er fælles om. Men hvad er der egentlig galt med en app, der vil hjælpe de mænd, der ikke længere tør nærme sig kvinder af frygt for at blive anklaget for at krænke dem, og de kvinder, der er utrygge ved mænd, der misforstår deres signaler og overskrider deres grænser? For med iConsent kan de nu lave en digital kontrakt, som bliver krypteret og gemt, og som senere kan bruges som bevismateriale.

Det bedste, jeg kan sige om samtykke-appen er at den udstiller problemerne ved vores syn på teknologi og digitalisering på eksemplarisk vis: Der er stadig tech-folk og andre, der forestiller sig at komplekse, sociale udfordringer – såsom samtykke og sexkrænkelser – kan løses via en app. Det er både udtryk for en naiv tro på teknologi og et sørgeligt syn på mennesker – og på sex, for den sags skyld. Appen er endnu et eksempel på, hvad der sker når teknologiske løsninger reducerer sociale relationer til datapunkter og knapper, vi kan trykke på.