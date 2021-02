Elon Musks søndagsmelding kan ødelægge fremtiden for bitcoin

Elon Musk har sendt den omdiskuterede bitcoin endnu længere op i de astronomiske højder, efter at han søndag meddelte, at hans elbilmærke Tesla ikke bare har investeret over ni milliarder kroner (1,5 mia. dollars) i verdens bedst kendte og udbredte kryptovaluta, men også at Tesla fremover vil tage imod bitcoin som betaling.

Det kunne lyde som en ny sejr for bitcoinen. Men faktisk kan Musks udmelding ende med at undergrave kryptovalutaen, hvis værdi allerede var steget med 300 procent sidste år, men som efter Elon Musks udmelding steg med yderligere 25 procent til over 280.000 kroner per bitcoin. Det er en tidobling siden marts 2020. For hvem vil bruge et betalingsmiddel, der kan udgiften til de daglige indkøb i Brugsen til at svinge med 10, 15 eller helt op til 25 procent på en enkelt dag? Og hvilken finanschef tør placere virksomhedens overskudslikviditet i bitcoin, velvidende at mere end halvdelen kan være tabt på få uger.

Bitcoin, der er verdens mest kendte og udbredte kryptovaluta, blev skabt i 2009 af en anonym computerprogrammør eller gruppe, der kaldte sig Satoshi Nakamoto, og udgøres reelt af computerfiler, der opbevares i en ’digital tegnebog’ på en harddisk. De kan bruges som betaling, og alle transaktioner registreres på en offentligt tilgængelig database kaldet blockchain.