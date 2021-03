Twitter vil markere vildledende opslag om covid-vacciner

Twitter er begyndt at markere opslag, der i selskabets øjne kan karakteriseres som misinformation om covid-vacciner.

Det skriver Twitter mandag lokal tid i et blogopslag.

Opslag på det sociale medie, der er under mistanke for at indeholde misinformation, vil få påsat et mærkat, hvor der står:

»Dette tweet kan være vildledende. Find ud af, hvorfor sundhedsmyndigheder anser covid-19-vacciner for at være sikre for de fleste mennesker«.

Samtidig indføres et pointsystem, hvor brugere udelukkes, hvis de har for mange overtrædelser. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Twitter kan for eksempel vurdere, at et tweet indeholder misinformation i en grad, så ens Twitter-opslag helt bliver slettet. Det giver to strafpoint.

Bliver ens opslag påsat et mærkat, giver det et strafpoint.

To eller tre strafpoint kan medføre, at ens konto bliver låst i 12 timer, fire kan føre til en uges udelukkelse, og fem kan medføre en permanent udelukkelse.

I begyndelsen vil opslag blive gennemgået manuelt af mennesker.

Senere er planen, at opslag vil blive vurderet både ’automatisk’ og af mennesker.

Brugere, som mener, at de uretmæssigt er blevet udelukket, vil få mulighed for at appellere.

»Vi mener, at systemet med overtrædelser vil være med til at oplyse offentligheden om vores politikker og yderligere reducere spredningen af potentielt skadelig og vildledende information på Twitter«, skriver selskabet.

»Især for gentagne moderate og alvorlige overtrædelser af vores regler«.

Allerede sidste år begyndte Twitter at slå ned på vildledende opslag om coronavirus mere generelt.

Siden da har Twitter ifølge nyhedsbureauet AFP fjernet mere end 8400 opslag og informeret 11,5 millioner brugere om mulige overtrædelser.

Flere danske journalister, der har oplevet selv at blive udelukket fra sociale medier, har været kritiske over for sociale mediers håndhævelse af retningslinjer mod misinformation.

Blandt andre oplevede journalisten Anders Kjærulff, der ofte behandler privatliv og ny teknologi kritisk, at blive smidt af Twitter i en måned - ifølge eget udsagn sandsynligvis blot fordi han nævnte den konspiratoriske og højreorienterede QAnon-bevægelse i et opslag.

ritzau