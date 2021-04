Amerikansk forsker kalder dem for ’matematiske ødelæggelsesvåben’, og de bliver den store udfordring

Hvorfor har visse nye virksomheder dårligere arbejdsforhold end de traditionelle? Og hvordan kan det være, at gammeldags, hårdhændede former for kontrol er hverdag for nogle af de mest sårbare medarbejdere?

Det mest oplagte svar er, at de brutale arbejdsforhold er skabt af lede bosser, som kun tænker på profit. Og det kan være en del af forklaringen, men der er en meget mere usynlig kraft på spil. Den er digital, og ikke særlig menneskelig.

Skandalesagen om online-supermarkedet Nemlig.com er på overfladen en historie om et brutalt arbejdsmiljø, kyniske former for ledelse og sårbare medarbejdere, der bliver presset til det yderste. Men det er også en historie om, hvordan teknologiske forandringer baner vej for nye måder at organisere og kontrollere arbejde på.