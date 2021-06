Privatlivets fred, klodens tilstand og fremtidens teknologi er på spil. Det er på tide med en grundig oprydning

Det ser endelig ud til, at corona lakker mod enden her i landet, og at vi kan vende tilbage til en normal hverdag. Digitale løsninger som onlinemøder, coronapas på telefonen og indsamling af sundhedsdata har gjort det muligt at holde vores samfund i gang, mens pandemien rasede.

Og selv om nogle digitale hjælpemidler er uundværlige i mange sammenhænge, er det ikke sikkert, at de alle skal være en del af vores fremtid. Lige nu har vi som borgere, politikere og samfund en unik chance for at bruge erfaringerne fra coronakrisen til at træffe en række vigtige valg om, hvilken vej vi vil gå med digitaliseringen. Og som regeringen netop har meldt ud i et interview i denne avis og med lanceringen af en såkaldt hvidbog på Folkemødet, er det på høje tid at regulere det digitale område politisk, ligesom vi gør med resten af samfundet.