Tysk valgkamp er præget af opgør med faxmaskiner

Det hele begyndte med, at socialdemokraterne i SPD i en valgvideo gik til angreb på det konservative CDU’s spidskandidat, Armin Laschet.

Videoen, der skabte røre, viser en babusjkadukke, der åbnes og åbenbarer ansigterne på Laschet og hans nærmeste politiske allierede sat på dukkerne. En af dem viser CDU-politikeren Liminiski, som for år tilbage udtalte, at han ikke går ind for sex før ægteskab. Videoen antyder således, at med Laschet ved roret kan Tyskland gå i en mere katolsk og konservativ retning.