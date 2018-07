Danske guldæg: Opfindelser fra 20 almindelige danskere er blevet en milliardforretning

Et hundelegetæppe. En mindfulness app. Et stykke sexlegetøj. En raspe til hestehove. En krankrog til lastbiler. Et minitrusseindlæg.

Disse seks danske opfindelser har sammen med 14 andre en ting til fælles. Opfinderne bag, som er ganske almindelige danske borgere, har i perioden fra 1993-2016 under deres kreative arbejde banket på døren hos Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut i Taastrup for ganske gratis at få gode råd, vejledning og juridisk bistand på den lange vej fra ide til produkt.

Det er jo 20 solstrålehistorier, som viser, at opfindsomme danskere, der tror på deres idé, som tør at fejle og ikke lader sig slå ud af modgang, kan gå hele vejen og skabe milliardomsætninger Tommy Ahlers Uddannelses- og forskningsminister

Opfindelser fører til milliardomsætning

De 20 opfindelser har også noget andet til fælles. For de har hver og en været så stor en succes, at de samlet set har generet en kæmpe omsætning globalt på hele 33,5 milliarder kroner de seneste 10 år, viser en undersøgelse fra Teknologisk Institut, hvor de har undersøgt, hvor stor en omsætning de mest succesfulde opfindelser har haft hos de virksomheder, der har købt licensen til at sælge opfindelserne.

De 20 opfindere har også haft glæde af den store omsætning og har tilsammen tjent 132 millioner kr. i licensindtægter.

Fakta 20 danske opfindelser = 33,5 milliarder kr. De 20 danske opfindelser, der skabte en omsætning på 33,5 milliarder kr. var: Et hundelegetæppe

En mindfulness app

Et stykke sexlegetøj

En kunstig hjerteklap

En håndboldtaske

En skybrudsventil

En hypertermi-nål

Et minitrusseindlæg

Lusemidlet Linicin

Et beslag til murværk

Et stykke hundelegetøj med godbidder

En batteridrevet løftestol

Brætspillet KLASK

Et affaldssorteringssystem

Et stykke kattelegetøj med godbidder

Brætspillet Partners

En raspe til hestehove

En krankrog til lastbiler

En ny type taginddækning

En skraber til køkkenvasken. Opfinderrådgivningen hos Teknologisk Institut i Taastrup er finansieret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse og har siden 1972 arbejdet for at gøre gode opfinderideer til forretning. Hvis du har en god idé og har en lille opfinder i maven kan du få gode råd her Vis mere

Skaber arbejdspladser

Instituttet kommer i deres undersøgelse også med et forsigtigt skøn på, at den tocifrede milliardomsætning som et minimum har skabt 1.000 fuldtidsstillinger på et globalt plan.

Den nyslåede uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers - som tidligere har været aktiv investor, iværksætter og formand for regeringens iværksætterpanel og for alvor blev kendt af danskerne fra det populære iværksætter-program ’Løvens hule’ på tv - glæder sig over undersøgelsens resultater.

»Det er jo 20 solstrålehistorier, som viser, at opfindsomme danskere, der tror på deres idé, som tør at fejle og ikke lader sig slå ud af modgang, kan gå hele vejen og skabe milliardomsætninger. Jeg håber, at det vil inspirere endnu flere danskere til at vove springet og kaste sig ud som opfindere og iværksættere til glæde for Danmark«, siger Tommy Ahlers i en telefon fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Teamleder Kasper Birkeholm Munk fra Opfinderrådgivningen er også glad.

»Det er et stærkt bevis på, hvordan opfindelser fra ganske almindelige borgere, som har fået en god ide, kan betale sig og skabe vækst, job og velfærd i Danmark«, siger han, mens han går rundt i det kreative værksted Fablab hos Teknologisk Institut, da Politiken lægger vejen forbi på en sommerdag for at høre nærmere om undersøgelsen.

Foto: Maud Lervik Da Politiken besøgte det kreative værksted hos Opfinderrådgivningen, var 4 brugere i gang med at gøre deres ideer til virkelighed. Men de vil ikke fotograferes sammen med deres opfindelser, da de var bange for at røbe deres gode og evt. værdiskabende ideer.

Fire opfindere jagter drømmen om succes

Kasper Birkeholm Munk hilser på de fire brugere af værkstedet - to kvinder og to mænd - som er i gang med at lave prototyper og modeller på deres opfindelser ved hjælp af laserskærere, 3D-printere og fræsermaskiner. Hvis maskinerne driller eller ikke vil lystre, står DTU-studerende Kathrine Hagen klar med en hjælpende hånd.

Stemningen er god og afslappet i værkstedet, men der hersker også en del hemmelighedskræmmeri, for de fire opfindere er ikke meget for at fortælle, hvad det er for en opfindelse, de sidder og pusler med.

»Man skulle jo nødig have, at der var andre, der fik nys om, hvad man lavede og stjal den gode ide, som med held og hårdt arbejde kan blive rigtig mange penge værd en dag. Så min opfindelse skal ikke i avisen, det er alt for tidlig i processen, og jeg har endnu ikke taget patent på den her sjover«, siger en af opfinderne, som anstrenger sig for at holde et smil tilbage, mens han skærmer opfindelsen af med hænderne, så man ikke kan se den.

Snart sidder vi ude bagved omkring et stort bord i et åbent kontormiljø, hvor en stor sort tavle og en masse post-its i forskellige farver signalerer, at det er et rum for kreative tanker og udvikling af ideer.

»Vores undersøgelse er en temperaturmåling på, hvordan det danske opfindermiljø har det, og hvor meget de bedste opfindelser fra ganske almindelige borgere kan kaste af sig, hvis man går hele vejen og ender med en god licensaftale med en virksomhed. Nu bliver udfordringen, hvordan man kan få endnu flere ideer og opfindelser fra helt almindelige danskere til at blive til virkelighed og skabe grobund for endnu flere danske forretningseventyr«, siger Kasper Birkeholm Munk.

Vi danskere kan rigtig godt lide at se folk, der sætter alt på et bræt og satser hele butikken, hvis vi blot kan slippe for at gøre det selv Kasper Birkeholm Munk Teamleder Opfinderrådgivningen Teknologisk Institut

Chancen for at lykkes er lille

Chancen for at lykkes som opfinder er dog ganske lille.

For eksempel modtager Opfinderrådgivningen i Taastrup cirka 1.000 henvendelser fra danskere hvert år, som har fået en god idé og har lavet en opfindelse. Cirka 800 af dem viser sig at være genopfindelser, og det vil sige ting, som er opfundet i forvejen. Af de tilbageblevne 200 opfindelser, er det kun mellem 10-20 af opfindelserne, som går hele vejen og opnår en licensaftale med en virksomhed.