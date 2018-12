Batteri og solceller

Familien Christensen er 75 pct. selvforsynende med strøm

Hvert år bruger familien Christensen cirka 7.000 kWh strøm, som ville koste ca. 16.000 kroner, hvis de skulle hente strømmen fra elnettet alene.

De har nu investeret i 40 kvadratmeter solceller og et batteri på 10 kW til en samlet pris på 153.000 kr.

Solcellerne kan producere ca. 6.000 kWh årligt. 20-25 pct. af strømmen vil blive brugt direkte til husets elinstallationer som pærer, standbystrøm, køleskab og fryser.

Af de 4.500 kWh, som ikke bruges direkte, vil ca. 3.800 kWh blive lagt ned på batteriet og brugt i husets elinstallation senere. De resterende 700 kWh, der ikke bruges direkte eller gemmes på batteri, sælges på elnettet for 15-25 øre/kWh.

Et forsigtig overslag over det regnestykke vil betyde, at familien fra at købe strøm for 16.000 kr. årligt nu er nede på cirka 3.700 kr. årligt. Det vil sige, at familien er ca. 75 pct. selvforsynende med strøm.

Kilde: Michael Jenker, Ollerup El

