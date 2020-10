Hårdt fysisk arbejde øger risikoen for demens

Jord- og betonarbejderen, ­sosu-hjælperen eller andre med fysisk hårdt arbejde har større risiko for at udvikle en demenssygdom end kontorassistenten med det stillesiddende arbejde.

Det er konklusionen i en ny undersøgelse fra Københavns Universitet, der viser, at hårdt fysisk arbejde hænger sammen med en markant større ­risiko for at blive ramt af demens, også når der tages højde for sociale faktorer, stress, blodtryk, rygning, alkoholforbrug og fysisk aktivitet i fritiden.

Godt 90.000 danskere er i dag ramt af en demenssygdom, og 400.000 er pårørende til en demensramt.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

»Vi ved i forvejen, at fysisk hårdt arbejde øger risikoen for hjertekarsygdomme, og at hjertekarsygdomme øger risikoen for demens. Det nye studie er det første, der finder en overbevisende sammenhæng mellem hårdt fysisk arbejde og demens«, siger lektor ­Kirsten Nabe-Nielsen fra institut for folkesundheds­videnskab på Københavns Universitet, som har ledet undersøgelsen sammen med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.