Stjerneguide til første halvdel af maj: Der er fire himmellegemer på stribe, Månen leger gemmeleg og glæd dig til meteorregn

Den fjerde maj er International Star Wars dag, og fans af en 'fjern, fjern galakse' fejrer dagen verden over. Alle er sikkert ikke klar over, at datoen er blevet til efter det engelske konservative parti bragte en annonce i en avis den 4. maj 1979 med en hyldest til Margaret Thatcher, der lød: 'May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations'.





I år bringer filmfestivalen CPH:DOX to film om rummet - The Hunt for Planet B og Red Heaven. I den første er mennesket på jagt efter Jorden 2.0, mens den anden følger seks personer, der vil simulere et ophold på Mars og derfor bor sammen på 100 kvadratmeter i et helt år uden kontakt til omverdenen. Find begge film her.