Danske forskere løser mysteriet bag fire unge mænds barnløshed

»De fire unge mænd er ramt af en mutation i deres arvemasse, som rammer et enzym, der er vitalt for sædcelledannelsen. Man ved fra studier i mus, at disse gnavere ikke kan producere sædceller, hvis lige præcis det enzym mangler. Vi har nu som de første i verden vist, at den samme mekanisme gør sig gældende hos mennesker, og vi har dermed lagt en vigtig brik til at forstå, hvad det er, der styrer sædcelleproduktionen hos mennesker, og hvad der sker, hvis man forstyrrer den mekanisme«, siger seniorforsker Kristian Almstrup fra Rigshospitalet om den videnskabelige nyhed, som i dag bliver offentliggjort i det medicinske toptidsskrift New England Journal of Medicine.

