Mikkel Flyverbom: Er teknologi vores herre eller vores slave?

Men trusler om uundgåelige teknologiske omvæltninger stresser og presser organisationer og mennesker, frem for at hjælpe dem med at løse de konkrete udfordringer, de står over for.

Og sætter vi spørgsmålstegn ved de etiske eller juridiske konsekvenser af digitale forandringer, så er det teknologioptimistiske svar ofte, at der snart kommer nye teknologier, der kan løse problemerne ved de eksisterende teknologier.

Hvis vi for eksempel er bange for, at automatiserede, algoritmedrevne former for kontrol skaber uretfærdigheder, så kan vi glæde os over, at blockchainteknologier eller mere avancerede former for kunstig intelligens kan løse de problemer.

Men hvad har vi behov for?

Men hvad ville det betyde for vores syn på digitale forandringer, hvis vi valgte at begynde et andet sted?

Ikke fra Silicon Valley og ikke fra katalogerne over nye teknologier i horisonten, der – måske, måske ikke – kommer til at ændre alt.

Vi kunne også vælge at starte hjemmefra og indefra. Det ville indebære, at vi tog udgangspunkt i de organisatoriske behov, vi har lige nu, eller de ambitioner, vi har for udviklingen af vores samfund på længere sigt.

Den slags refleksioner er sjældent i fokus, når Silicon Valley opruller fremtiden, ligesom spørgsmål om grænser for teknologi ikke er at finde i katalogerne.

Men vi må i stigende grad huske at spørge os selv, hvor meget af vores tid vi vil tilbringe sammen med teknologierne, vi har i lommen og på skrivebordet?

Og om vi holder nok af vores papiravis og gammeldags fjernsyn til at investere de fornødne penge i at beholde dem for fremtiden?

I sidste ende handler det om, hvorvidt vi tænker på teknologi som vores herre eller vores slave.