Mikkel Flyverbom: Nettet åbner vores verden – og ensretter os kulturelt

Kultur skabes ved, at vi fortolker verden omkring os, og definerer, hvad vi værdsætter og er fælles om. Før i tiden stod magtfulde redaktører, eksperter og kulturinstitutioner for den form for kulturskabelse. Men digitale teknologier og internetplatforme er begyndt at indtage lignende roller. Spørgsmålet er, om digitalisering skaber et rigere og mere mangfoldigt kulturliv, eller om det fører til ensartede, forfladigede strømninger.