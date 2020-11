Eksperter er uenige om, om øget dataindsamling til gengæld for større social frihed er godt under en pandemi

Forslaget om at åbne for mere dataindsamling om danskerne for til gengæld at lempe eller helt afvikle de nuværende restriktioner, der på mange andre måder krænker privatlivets fred og andre frihedsrettigheder, møder skepsis hos Vincent Hendricks, professor i formel filosofi på Københavns Universitet.

Vincent Hendricks vil ikke tage stilling til, om beskyttelsen af vores data er det vigtigste, og om vi så må leve med indgreb i forsamlingsfriheden, nedlukning af hele regioner og brancher, beskæring af den personlige omgangskreds til ti personer og lukning af bylivet kl. 22. Men han siger dog:

»Data kan lagres, og vi har ingen sikkerhed for, at de nogensinde bliver slettet. Vores data giver myndighederne en mulighed for – gradvist, for de fleste umærkeligt – at indføre en totalitær kontrol«, siger han.