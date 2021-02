Hjælpepakker ramt af it-nedbrud

Efter en uge med nedbrud erkender Erhvervsstyrelsen nu, at der er en fejl i systemet, der skal modtage ansøgninger om kompensation for faste omkostninger. Fejlen betyder, at visse typer af virksomheder ikke kan komme til at søge hjælpepakkerne, og det kan få alvorlige konsekvenser. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de kommer ind.

Ole Garde, der driver rejseselskabet Airtiki, har siden onsdag i sidste uge forsøgt at komme igennem med sin ansøgning. Stadig uden held.

»Jeg har ringet til deres kundeservice dagligt for at få en indikation af, hvor lang tid det ville tage. Men det eneste, jeg kunne få at vide, var, at de modtog »rigtig, rigtig mange« henvendelser om problemet«, siger han.

Men den besked er åbenbart ikke gået videre til dem, der er ansvarlige for at løse problemet. Da Politiken tirsdag henvendte sig i Erhvervsstyrelsen for at få detaljer om nedbruddet, lød meldingen i flere omgange fra styrelsens presseansvarlige, at man ikke umiddelbart kunne identificere noget problem.

Først onsdag, dagen efter Politikens henvendelse, har styrelsen erkendt problemet og skriver på hjemmesiden, at der er en ’kendt teknisk fejl’, som forhindrer nogle virksomheder i at ansøge. »Vi arbejder på højtryk for at løse fejlen«.

Erhvervsstyrelsen skriver i en mail, at »fejlen skyldes ændringer hos en af styrelsens leverandører, hvorfra der hentes data til ansøgningerne. Vi samarbejder om en løsning og forventer at have det håndteret i løbet af de kommende dage«.

Styrelsen oplyser ikke, hvor mange virksomheder, der er ramt, og svarer ikke på, hvordan det kunne tage en uge at opdage og erkende fejlen, alt imens Kundeservice blev bestormet af frustrerede virksomheder.

Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv, siger, at »det er virkelig ærgerligt«.

»Mange danske virksomheder har det rigtigt hårdt lige nu. De er lukket ned og mangler likviditet. Det handler om at få kompensationen ud hurtigst muligt«, siger han.

Ole Garde har ikke selv akutte problemer med at betale huslejen. »Vi har heldigvis været i stand til at spare noget op de seneste år. Men mange andre virksomheder er voldsomt presset lige nu«, siger han.

»Og de kommer nu bagerst i køen, fordi ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de kommer ind«, siger Ole Garde.