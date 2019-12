Nomineret til Årets Fund 2019: Det er ufatteligt at være den første volleyballspiller

17-årige Sofia Nørager Bisgaard brager derudad på volleyballbanen og hev sølv med hjem fra FIVB World Tour i år som den ene halvdel af et dansk mandskab, der blev det første til at vinde medalje.

Med blændende sølv om halsen måtte Sofia Nørager Bisgaard og hendes makker, Cecilie Køllner Olsen, haste afsted mod lufthavnen i Knokke-Heist, Belgien. I august sikrede makkerparret den første medalje nogensinde til et dansk kvindehold i en FIVB World Tour i den belgiske by og skrev dermed historie i dansk beachvolley.

»Det var noget, jeg først havde turde håbe på om flere år«, siger Sofia Nørager Bisgaard og fortsætter:

»Fordi vi slet ikke havde regnet med at nå til finalen, havde vi booket et fly, som vi skulle skynde os rimelig meget for at nå«, siger Sofia Nørager Bisgaard med et grin og hårdt tryk på rimelig.

»Det var selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke fik guld med hjem, men vi er ret stolte af, at vi nåede til finalerunden«, siger hun.

Det var ikke blot finaleopgøret i Belgien mod det colombianske søsterpar Andrea og Claudia Galindo, som blev skelsættende for 17-årige Sofia Nørager Bisgaards 2019.

Nominering er toppen

Priserne og placeringerne både nationalt og internationalt har regnet ned over Sofia Nørager Bisgaard, der spiller både beachvolleyball og almindelig indendørsvolleyball.

Blot at nævne de største har der selvfølgelig været den fænomenale sølvmedalje i FIVB World Tour i Belgien og guldet ved de nordeuropæiske klubmesterskaber med Brøndby Volleyball Klub, hvor Sofia Nørager Bisgaard spiller til daglig. Og sølv blev det til i indendørsvolleyball ved de nordeuropæiske mesterskaber for U19-landshold i efteråret, hvor Sofia Nørager Bisgaard også blev kåret til turneringens mest værdifulde spiller, MVP.

I år har hun deltaget i stævner i Holland, Sverige, Irland, Østrig, Norge, Schweiz, Belgien, Israel, England og Finland. Men krymlet på toppen af hele medaljelagkagen var nomineringen til Årets Fund.

»At blive nomineret til Årets Fund er kæmpestort. Jeg havde virkelig ikke regnet med, at det kunne ske. Som volleyballspiller er man ikke så vant til at blive anerkendt på tværs af idrætsgrene. Derfor er der noget stort over at være den første til det i volleyballverdenen«, siger hun og sukker.

Gymnasiet og elitesporten

Men mødet med volleyball-bolden var ikke kærlighed ved første spike – manøvren, hvor man hamrer bolden over nettet ned i gulvet på modstanderens side, før de kan nå at redde bolden. For ni år siden blev Sofia Nørager Bisgaard modvilligt meldt ind i Lyngby Volleyball Klub af sine forældre. Som mange andre børn på otte år oplever, synes hendes forældre, at det ville være godt at gå til en sportsgren. Siden har hun spillet som senior i Gentofte Volleyball Klub.

For blot to år siden begyndte hun at spille på eliteniveau, hvorefter det er gået stærkt. I denne sæson er hun skiftet til en af landets bedste volleyballklubber, nemlig Brøndby Volleyball Klub.

Formand for klubben Steen Spangen er stærkt tilfreds med Sofia Nørager Bisgaards præstationer i klubben.

»Hun er en meget komplet spiller. Tit er det sådan, at man har nogle, der er gode til at banke den ned oppe ved nettet, men ikke så gode nede bagved. Men hun er også en god modtagningsspiller. På den plads hun spiller, diagonalpladsen, kommer der mange hævninger. Tit er den spiller ikke god i modtagningerne, men det er hun faktisk«, siger han til Brøndby Folkebladet efter nomineringen til Årets Fund.

Om morgenen valfarter Sofia Nørager Bisgaard afsted mod Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg, hvor hun går på Team Danmark linjen.

»Volleyball fylder rigtig meget i min hverdag. Derfor har jeg valgt det her gymnasium, hvor der er en god sammenhæng mellem idræt og skole«, siger hun.