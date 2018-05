Henrik Palle: »Det er sgu et mirakel, at vi nåede skelsår med alle de lurende kræfter og den manglende forsigtighed, vi voksede op med«

Da undertegnede var barn, indeholdt mit og min families hjem som en del af underholdningsporteføljen en mindre samling shellak-plader, hvoraf nogle var musikalsk animerede oplæsninger af klassiske eventyr. Blandt disse var en version af ’Rødhætte og ulven’, hvor den glubske og dæmoniske udgave af canis lupus ved tanken om sin lille lækkerbisken med kurven i hånd med skræmmende, vellysten barytonrøst talesang: »For jeg er så sulten, sulten, sulten, sulten«. Og vi gøs foran rejsegrammofonens højttaler ved konfrontationen med denne fusion af seksualmetafor, rå utæmmet natur og det dyriskes trussel mod os små blege børn fra den lavere middelklasse.

Vi kendte også til historien om drengen, der råbte »ulven kommer« og dermed piskede en unødig stemning op for sin fornøjelses skyld, men i det daglige var det mest ræve, der strejfede omkring i den umiddelbare beplantning. Som var Valbyparken, hvis rosenhave agerede hjem for mangen en rødsvanset Mikkel.

Men vi nærede ingen frygt for at blive ædt af eventuelle omstrejfende ulve, idet vi var os særdeles bevidste, at der ingen ulve var i Danmark, bortset fra dem i Zoologisk Have, og de var effektivt hegnet inde. Det samme kunne man ikke sige om andre af havens vilde dyr. For et par gange undslap en af de større katte, indtil den altså blev indfanget igen, formentlig dybt traumatiseret af de lokale skarnbøtters odør samt den uhjemlige belysning på køkkentrapperne på den del af Frederiksberg, der løber ud i Fasanvej.

Perverse svin og vampyrer

Til gengæld var der mange andre ting at være bange for, dengang i 1970’erne, hvor Dansk Fryseøkonomi sørgede for, at der var Mexico-blanding på bordet, og hvor man skulle vare sig for at sige banan til sine sydfrugter, hvis de retteligen burde tituleres Chiquita. Et af frygtens objekter var børnelokkere. Undersætsige cottoncoat-klædte pædofile, der med deres knitrende bolsjeposer i fremstrakt arm førte mindreårige på afveje, så de kunne foretage sig unævnelige ting.

Og flere kammerater havde været udsat for disse perverse svin, eller de havde i alle fald set en mand i en uvasket støvfrakke, der spiste pinocchiokugler ved et busstoppested i nærheden af Fælledparken, mens andre havde hørt om slægtninge i Jylland, der havde lidt den tort at bivåne en mandsling fremvise sit blottede lem, mens han lod sit kurfyrstelige vand op af en parkeringsautomat.

Vampyrer skulle man også vare sig for. Selvfølgelig vidste vi godt, at den transsylvanske grev Dracula alene hørte hjemme i romaner, vi ikke havde læst, og hæfter med titlen ’Gru’ samt aldrende sort-hvide spillefilm, som svensk fjernsyn viste sent om aftenen.

Men der var jo også de rigtige vampyrer, flagermusene, som – og det var næsten slagfast sikker og vis viden fra ’Pattedyr i farver’ – havde en forkærlighed for barneblod og gerne bed til, hvis man intetanende og med en brun Cornetto i hånden kom valsende med halsen blottet oven for sin rødstribede bomuldsbluse fra Mirakel Priser.

Så når tusmørket sænkede sig over parkeringspladsen på Carl Jacobsens Vej vis-a-vis Sjælør Station, ja, så iagttog vi med tiltagende rædsel diverse vingede væsner overflyve området – og vi var sikre på, at om morgenen ville daggryet afdække et barnelig uden så meget som en dråbe blod tilbage i systemet.