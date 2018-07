Lad os gøre æbletræet til den nye nationalfugl

Fyrre dage i skyggen! Har du fået nok sol nu? Er du branket og lugter lidt af flæskesteg? Ikke mig. Jeg har fået sol nok og sveder tran, så hele den fredriksbergske villa-villa Ulla damper af løgsuppe. Har jeg fået vandmelon og kammerjunker, så hatten passer? Det tror jeg nok, amigo, og jeg håber da ikke, at man bliver hva’ man spiser. Gør man?

POTUS ligner en dobbeltwhopper påklistret et rødt sokkeholderlangt slips. Hvorfor har han ikke ansat en kammertjener til at få ham ned i et ordentligt suit, som passer til en mand med badedyrsfigur. Det kan jo heller ikke være sjovt for hans slovenske tøjstativ at skulle louboutine rundt mæ’ en så opblæst burgertype.

Alt var bare dansk dengang. Man drak danskvand og havde en danskmand, og knivene var fra Raadvad

Hun kunne have valgt en anden whoppermenu, men da hun godt ka’ li’ at æde diamanter for næsen af det mexicanske folk, så er det sådan og ingen respekt for det. Det er og bli’r et akavet arrangement, men man må ta’ det sure mæ’ det søde (says who), la’ sig grabbe og gramse på, in the name of hva’ det så end er.

Og hvis man så heller ikke selv ved, hva’ kærlighed er, men mere om, hvad kærlighed ikke er, så er det hele en gang lort i karry. Måske er jeg bare misundelig over aldrig at komme i historiebogen, og ingen vil gi’ et dyt for ens eftermæle, fordi der nu kun findes nuet.

Villaveje i dvale

Hver morgen går jeg tur mæ’ Otto. Otto er ikke en mand. Hanhunde har bare drengenavne nu om dage. Min mors onkel hed onkel Otto. Man talte evig og altid om, hvor praaaagtfuldt et menneske Onkel Otto var.

Det var så bare mærkeligt, at man aldrig mødte Onkel Otto. Han blev lissom et luftvæsen. En blanding af en zeppeliner og en mand i sildebenssuit og hornbriller, som man ikke ku’ nå. Hunde her har statsledernavne? Gorba og Merkel. Der er ikke nogen, der hedder Trumpf, selvom der faktisk er en chihuahua, som ligner ham på en prick.

Villavejene er i dvale. De fleste er taget væk. Bare væk. Sommeren har ikke været hottere siden 1959, hvor frituren osse stod i fuldt flor, og man svedte tran og var ved at drukne i kærnemælkskoldskål mæ’ danske jordbær. Ikke syriske eller solkystjordbær. Alt var bare dansk dengang.

Man drak danskvand og havde en danskmand, og knivene var fra Raadvad, og min mor choppede blommen af sin danske pegefinger i brødmaskinen, og det danske blod kogte over, og man ku’ bare gå i seng uden aftensmad, og det var dejligt, for så var man fri for den stikkelsbærgrød, som var lige så depri som hende selv.

Skid til du bløder

Så skider hunden. Det er, som om der kommer mere ud af den end ind i den. Jeg har en af kommunens opsatte sortelorteposer og ta’r et fast greb om den varme lort i flere departementer hen ad fortorvet.

Det er selvfølgelig ydmygende at skulle beskæftige sig mæ’ den slags, men jeg løfter hovedet og ser til min store begejstring, at kommunen endnu ikke har fjernet grafittien på elskuret, hvor der mæ’ agressiv håndskrift er sprayet: »Skid til du bløder«. Dejligt! Hverken Christian Winther eller Beatles har levet forgæves her på Solsortevej, og jeg ka’ ikke la’ være mæ’ at grine, hver gang jeg læser det, for det sidder så satans velplaceret der i det velsoignerede storblomstrende villakvarter.

Der står en liggestol under æbletræet. Her sidder jeg. Otto fla’r u. Æbletræer er venlige, bundreelle og holder om en. De ved lissom, hva’ opgaven går ud på, og løvet siger så sexet, når vinden ta’r i det.

Engang spiste man ævler, når man kørte i tog, og så kylede man skroget ud af vinduet, og derfor står de nu langs togskinnerne. Så mange, at jeg synes, æbletræet skal være den nye nationalfugl. Og så fanden ta’ den spydige knopsvane.