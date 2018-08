Bagsiden faktatjekker: Tv-værten på Fox Business har ret i 1 ud af 9 ting

Studerende

Fox-påstand: Ingen afslutter sin uddannelse i Danmark. De studerende bliver bare længere og længere og længere på studiet. Det, der skal tage 5 år, tager +6 år. Det er forkert. I et notat fra Danske Universiteter fra 2016 fremgår det, at de studerende bliver stadigt hurtigere: I 2006 var de studerende i snit 6,43 år om at blive færdige. I 2013 var det faldet til 5,88 år. Det er især kvinder, der trækker gennemsnittet op: »En oplagt forklaring kunne være, at kvinder bruger mere tid i forbindelse med barsel. Kilde: Danske Universiteter

Ingen vil arbejde

Fox-påstand: I kun 3 af 98 kommuner i Danmark var et flertal i arbejde i 2013. Det er forkert. Danmarks Radio DR TV-Avisen påstod det samme i 2013: De medregnede pensionister og børn, og det giver ingen mening, sagde en kontorchef fra Danmarks Statistik dengang til B.T.: »Vi opgør normalt tallene for danskere fra 16 til 64 år. Det giver ikke rigtig mening i denne forbindelse at medregne pensionister og børn. Der er jo ikke nogen, der forventer, at 5-årige arbejder«. Ifølge OECD, der heller ikke tæller børn og ældre med, er beskæftigelsesfrekvensen i Danmark 75 i første kvartal 2018, mens den kun er 70,1 i USA. Kilde: OECD

Registreringsafgift

Fox-påstand: Danskerne betaler 180 procent skat på biler. Det er forkert. Sidste år ændrede regeringen registreringsafgiften, så der i dag skal betales 85 procent af bilens afgiftspligtige værdi op til 185.000 kroner og 150 procent af værdien derover.

Før 2017 betalte man 105 procent af værdien op til 106.600 kroner og 150 procent af værdien derover.

Den danske registreringsafgift er blandt verdens højeste. Kilde: Regeringen