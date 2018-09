Henrik Palle: Hver dag tænker jeg på Tantalus fra den græske mytologi

Vi lever jo, hvis man skal tage filosoffen Leibniz’ gamle tanker fra 1700-årene alvorligt, i den bedste af alle verdener. Godt nok er den ikke fejlfri, men var den det, ville den jo være selveste Vorherre, og det nytter ikke noget. Derfor må vi pinlige, plagede postmodernistiske vesterlændinge nøjes med en solid andensortering. Altså en livskulisse fyldt med brøl og vrede, men uden den store dybere mening. Og dertil alt for mange myg, strømper, der er krøbet i vask, og for lidt citronfromage. Ak, suk og ve. Kummer, kval og klage.

Åd hans lever

Ikke desto mindre bliver vi jo nok nødt til at se i øjnene, at vi har det forholdsvis let. Det kan godt være, at køen foran bilvasken lørdag formiddag er lang som det berygtede onde år. Men i forhold til hvad eksempelvis Prometheus i den græske mytologi måtte udstå, er det altså lidt noget piberi med brok over de mange mennesker på Statoil, som ikke længere hedder Statoil, men Cirkle K, og som engang vistnok havde en tiger i tanken og var Esso.

For Promme-drengen var en snedig fætter, der blandt andet bagte mennesker af ler og stjal ilden fra guderne, så menneskene ikke behøvede at sidde og fryse, når de sad i rundkreds og stirrede på en bunke uantændt træ. Men fordi han bøffede de guddommeliges flammer, som de foretrak af holde for sig selv, blev han bundet til en klippe, og når han hang der, kom fugle i løbet af dagen og hakkede og åd hans lever – som så i løbet af natten voksede ud igen, hvorefter de bevingede på ny kunne gå om bord i den. Dag efter dag efter dag.

Når han hører med til mit mentale morgentoilette, skyldes det, at jeg bor oven over en kaffebar, som maler deres egne bønner, brygger den lækreste mokka og dertil også bager egne smørcroissanter

Kun marginalt værre end den skæbne, kong Sisyfos kom til at friste, fordi han var lige lovlig langt fremme i skoene; dygtig, men desværre også for dygtig. Så derfor satte man ham til at trille en sten op ad et bjerg, og når han så havde nået toppen, rullede den bare tilbage til foden af bakken, og så var det ellers på’en igen, Amalie, som en gammel komedie med Marguerite Viby hed.

Stakkels Tantalus

Og hver morgen tænker jeg på Tantalus. Han hører til i den græske underverden Tartarus, hvor han – fordi han havde stjålet mad og drikke fra Zeus’ bord og forsøgt at tage det med sig hjem – står i en flod, bundet, så han ikke kan bøje sig og drikke og ikke strække sig langt nok til at nå de lækre frugter, der hænger omkring ham. Bummer, som de unge siger.

Så når jeg i det årle gry slår mine glugger op til endnu en ny dag foran skærmene, rammes den olfaktoriske del af mit sanseapparat af liflige dufte, dels inciterende kaffe, dels bagværk, som var vi i Paris. Men det kan jeg jo ikke bruge til ret meget, al den stund at herlighederne forefindes et par etager nede og i øvrigt er både kostelige og kalorieholdige, så vi holder os til et stykke rugbrød med tomat og en kop af den hjemmelavede.

Til gengæld overvejer jeg at købe en såkaldt tantalusanordning til min stue: En sag med tre flasker i en holder, som kan låses, så eventuelt uindbudte gæster ikke bæller den gode bourbon og den dyre skotske. Så kan de lære det, ha.