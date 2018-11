I dag for 100 år siden: Verdensrevolutionen kom ikke længere end til Grønttorvet

I disse dage er det 100 år, siden verdensrevolutionen var umiddelbart forestående. Det var i alt fald, hvad mange danske syndikalister tilsyneladende regnede med. Og det var egentlig ikke så mærkeligt. Der var nemlig ikke blot bolsjevikisk styre i Rusland, men også revolutionære tilstande i store dele af Tyskland og Østrig-Ungarn.



Fakta Arkivgutterne Med jævne mellemrum diverterer arkivgutterne Jørgen Mikkelsen og Kenn Tarbensen læserne med kuriosa, der passerer deres skriveborde.

Jørgen Mikkelsen er arkivar ved Rigsarkivet i København. Kenn Tarbensen er arkivar ved Rigsarkivet i Viborg.

Syndikalismen, der fandt en del tilhængere i USA og flere europæiske lande i de første årtier af 1900-tallet, tog afstand fra de traditionelle fagforeningers forhandlingsstrategi og socialdemokraternes kamp for at ændre samfundet ad parlamentarisk vej. I stedet ville syndikalisterne basere kampen for socialismen på de faglige organisationer i de enkelte virksomheder, og de lagde stor vægt på strejker, sabotage og boykot.

Mange demonstrationer

I København blev 1918 et særdeles aktivt år set med syndikalisternes øjne. Fastelavnsmandag gik en lille flok demonstranter, bevæbnet med køller, ind på Børsen for at angribe børsmæglerne, og bagefter blev politiet angrebet med murbrokker. Senere på året blev der afholdt flere demonstrationer med udgangspunkt i Grønttorvet ved Nørreport. Politiet og domstolene slog hårdt ned på disse aktioner.

Politikens tegner formåede at indfange øjeblikkets dramatik i Sperlings tale fra taget af en sporvogn. Politiken 14. november 1918.

Syndikalisterne bestod af flere grupperinger. To af dem – Fagoppositionens Sammenslutning og Socialistisk Arbejderparti – gennemførte 10. november en demonstration på Grønttorvet, hvor det blev besluttet at sende et ultimatum til regeringen med krav om løsladelse af tre fængslede syndikalister. Samtidig blev alle danske arbejdere opfordret til at gå i strejke tre dage senere. Dette fik dog ikke stats- og justitsminister Zahle til at ryste på hånden. Han bemærkede blot, at det var op til domstolene at træffe afgørelse om mulig løsladelse.

Hvis de danske syndikalistledere havde drømt søde drømme om, at deres initiativ ville sætte gang i en dansk revolution, fik de en brat opvågnen 13. november. Generalstrejken blev nemlig en generalfiasko, som flere journalister bemærkede den følgende dag. For selv om talrige fabrikker og andre store virksomheder i København og andre store byer tidligt om morgenen 13. november fik besøg af »flokke af unge mennesker«, der bad arbejderne om at gå hjem, valgte langt de fleste at udføre dagens dont, sådan som deres fagforeninger havde opfordret dem til. F.eks. gik kun ca. 50 af de 2.000 arbejdere på B&W i strejke.

Kun på to københavnske fabrikker, der udelukkende beskæftigede kvinder, var strejken en succes. Men det skyldtes blot, at aktivisterne – »disse forrædere mod arbejderklassens sag« – havde truet »de værgeløse kvinder« med prygl, hvis de ikke vendte om, fortalte Social-Demokratens harmdirrende reporter.