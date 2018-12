Fangerne elskede julemaden i Aarhus Arrest

I 27 år i midten af 1900-tallet ledede fru Rasmussen arrestens køkken i Aarhus. Blandt forbrydere blev køkkenet berømt for den gode mad. Bevarede madplaner for julehøjtiderne kaster lys over det gode køkken.

Juleaftensdag 1946 skrev en 27-årig varetægtsfange i Aarhus en julehilsen til arrestforvareren og hans hustru. Siden 16-årsalderen havde arrestanten været meget igennem, og han havde tidligere været fængslet. Julen 1946 blev hans tredje jul bag tremmer, og i brevet udtrykte han stor glæde over, at det denne gang var i Aarhus. Takket være gode samtaler med arrestforvareren, Rasmus Kr. Rasmussen, havde han i årets løb her oplevet at være »mere end kun en simpel Fange og en foragtet Landsforræder«.

Han tilføjede: »Jeg har været meget glad for at være hos Dem, og skal Julen holdes i Fængsel, saa kan det ikke blive bedre hos Dem i Aarhus Arrest«. Han bad også om, at han måtte blive der, hvis han blev idømt længere straf end selve varetægtsfængslingen.

Fakta

Arkivgutterne Med jævne mellemrum diverterer arkivgutterne Jørgen Mikkelsen og Kenn Tarbensen læserne med kuriosa, der passerer deres skriveborde. Jørgen Mikkelsen er arkivar ved Rigsarkivet i København. Kenn Tarbensen er arkivar ved Rigsarkivet i Viborg.

Når julehilsenen også var stilet til arrestforvarerens hustru, Anna Rasmussen, skyldtes det, at hun var leder af arrestens køkken og ikke blot det: Køkkenet var berømt viden om. Udenbys arrestanter søgte om at komme til Aarhus på grund af fru Rasmussens gode mad, og det skete også, at en arrestant et par dage efter løsladelsen kom til arrestkøkkenets vindue, og bad hende om portion grød – »af den sædvanlige, De véd!«.

Brevet er bevaret i en enkelt arkivæske, der rummer arrestforvarer Rasmus Kr. Rasmussen lille privatarkiv. Her findes også nogle avisudklip, fotoalbum og så altså lige det citerede brev. Der har været en hel kasse med breve fra tidligere indsatte, men den synes desværre gået tabt. Derimod findes der en fin samling madplaner for julehøjtiderne fra 1944 til 1962.

Myndig og statelig

Rasmus Kr. Rasmussen (1897-1965) var handelsuddannet, men blev så politibetjent og i 1937 arrestforvarer. Hans hustru, Anna Rasmussen (1901-1979), overtog samtidigt køkkenet og tilsynet med de kvindelige arrestanter. Ægteparret blev helt frem til 1963 legendarisk som arrestforvarerpar. Dengang var der mere stil over stillingsbetegnelserne; i dag hedder en leder af en arrest trist og intetsigende enhedschef. Rasmussen var en høj, statelig og myndig mand, der forstod at omgås de indsatte på en hjertelig måde; et par rolige ord sagt med humor og et lille lunt jydeglimt i øjnene hindrede mange konflikter.

Reglerne og paragrafferne var noget, som han kun tyede til, når forholdene gjorde det absolut nødvendigt. Rasmussen fremhævede selv sin hustrus indsats for de kvindelige indsatte: »Det er utroligt, hvad venlige bemærkninger, god mad, hjælp med frisuren samt interessen for påklædning kan betyde for en ung kvinde« (som det var gået galt for, red.).

Netop den gode mad blev fremhævet igen og igen i avisomtaler, herunder især fru Rasmussens gule ærter. Ægteparret kom til at virke under og efter besættelsen, og der var trængsel i arresten, der typisk havde 60 årlige arrestanter, men lige efter krigen op mod 500. Så skulle de allerstørste kogegryder tages i brug.

Julens madplaner

Der er bevaret madplaner for de fleste år fra 1944 til 1962. Om morgenen fik de indsatte te og sigte- og rugbrød med margarine. Både til frokost kl. 12 og middag kl. 17 blev der serveret to retter. Sådan var det året rundt. Juleaftensdag bestod frokosten typisk af brød med pålæg, mens der om aftenen var flæskesteg med rødkål. Enkelte år måtte nakkesteg med svesker træde i stedet, og nogle år blev den varme ret serveret kl. 12. Under krigen blev hovedretten suppleret af sødsuppe med ærter, men derefter kom der dessert, typisk budding med appelsinsauce, men f.eks. også citronfromage. Hertil en juleøl. Juleaften var der også kaffe og kage kl. 21.