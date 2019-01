Efter en måned i Birkerød: København, her har du mig igen

FOR ABONNENTER

Hvordan går det i Birkerød?«. Dette spørgsmål rider mig som en mare, og jeg er dømt til at bruge resten af 2019 på at forklare, at jeg ikke bor i Birkerød mere. København, her har du mig igen. Jeg vælter mig i dine dyre surdejsboller og to-go-kaffer, jeg slår korsets tegn på dine dødscykelstier, jeg maser mig igennem dine menneskemængder og leder febrilsk efter dine gemmesteder, så jeg kan få fred fra alle dine mindreværdsfremkaldende konfrontationer.