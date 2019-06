Søren Ryge: Tak og øv! Stop græsklippetosserne

FOR ABONNENTER

Grenåvej. Det er min vej til og fra arbejde, så den kender jeg og holder øje med. Især rabatterne med træerne, buskene, blomsterne og græsset. Strækningen med motortrafikvej og motorvej har det fint, for her får alt lov til at vokse og blomstre. De sidste fem kilometer ind mod Aarhus er værre, for her bestemmer kommunen, og her har jeg igennem årene skældt ud over de forbandede græsklippere, der barberer både siderne og den brede midterrabat, som om det var græsplæner. De begynder, når mælkebøtterne blomstrer og så hver 14. dag, basta!