Folkelige protester fik sat en stopper for statsligt monopol på tobak i Danmark

I 1918 førtes en indædt kamp mod et statsligt tobaksmonopol. 64.263 danskere skrev under på en protestadresse mod ideen, der ville have ført til dyrere og dårligere tobaksvarer. Nyfundne kilder i Rigsarkivet giver et unikt indblik i modstandernes erhvervsforhold.