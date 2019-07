Det var ikke meningen, at de skulle blomstre. Men pludselig var de der

FOR ABONNENTER

En frøbank – det kalder man jordens indhold af spiredygtige frø. At en række planter producerer enorme mængder af frø, som falder ned i jorden, men aldrig kommer til at spire og vokse, fordi jorden bliver dyrket, pløjet, harvet umiddelbart efter. Hvis frøene kommer så langt ned, at de ikke påvirkes af luftens ilt, så går de i dvale. Så er de kommet i frøbanken – ligger bare og venter på, at de på en eller anden måde kommer op til overfladen igen og dermed kan spire. De kan vente i mange år.